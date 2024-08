“Quel parco giochi ridotto a pattumiera in attesa dell’apertura” VIDEO

La segnalazione di alcuni cittadini: "Si trova a Ponte Schiavo e ci appelliamo alle istituzioni"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Un posto potenzialmente bello lasciato in totale abbandono. Il parco giochi a Ponte Schiavo potrebbe essere un gioiello. Invece, in attesa dell’inaugurazione, rimane formalmente chiuso ma è preso d’assalto da chi lo riduce una pattumiera. Entrano pure di notte e lasciano le bottiglie a terra. Un vero peccato. Ci appelliamo alle istituzioni e ci auguriamo che i motivi burocratici che ne impediscono l’apertura siano presto superati. Nel frattempo, qui non pulisce nessuno e la situazione risulta insostenibile. A Messina Sud viviamo una bassa qualità della vita e questa struttura può rappresentare molto per noi”.

Giriamo l’appello al Comune di Messina.