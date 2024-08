La segnalazione di una cittadina

MESSINA – Segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275: “Vivo in via Comunale Santo 24 e da circa due mesi non faccio altro che segnalare una discarica abusiva di ingombranti davanti al portone del palazzo in cui vivo. Sono stata alla polizia municipale, ho chiamato il presidente di Quartiere, contattato Messina Servizi ma nessuno mi dà risposte in merito a quando avverrà la raccolta di questi rifiuti. Rifiuti che generano topi e altri animali”.