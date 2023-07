"Qui a Casazza l'acqua non è tornata, voglio parlare con l'Amam" - Tempostretto

Una cittadina: "Dopo l'incendio dei giorni scorsi, continuo a essere senza un goccio nei rubinetti"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono la cittadina che avete intervistato per via dell’incendio a Contrada Casazza. Anche nella giornata di sabato 22 luglio ho patito la carenza dell’acqua. Sono stata contattata dall’Amam ma senza che la situazione si sbloccasse. Poi ho riprovato a chiamare al numero di segnalazione guasti della società ma senza successo. E non riesco più a contattare Amam per chiedere un pronto intervento. Cerco da ore di parlare con i tecnici per spiegare la situazione. So che sono stati qui nella mattinata del 22 ma l’emergenza continua”.