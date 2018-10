"La mia scuola fa la differenza". Scatterà l'obbligo in tutti gli istituti

“La mia scuola fa la differenza” è lo slogan della campagna green, che il Sindaco Cateno De Luca, gli assessori all’Ambiente Dafne Musolino e alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi insieme al presidente Giuseppe Lombardo e gli altri altri componenti il Cda della società in house providing Messinaservizi Bene Comune Spa, lanceranno in conferenza stampa, mercoledì 3 ottobre, alle ore 10, nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina. L’esigenza di sviluppare nelle scuole l’idea di sostenibilità ambientale è il processo partecipativo che l’Amministrazione comunale sta avviando in linea al piano strategico di smaltimento differenziato pari al 65 % in programma per la città entro giugno 2019. Il progetto “La mia scuola fa la differenza” intende sensibilizzare e rendere consapevoli gli studenti sull’importanza della raccolta sostenibile dei rifiuti e prevede l’obbligo per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina dello smaltimento differenziale.

Nell’ambito del piano, la società MessinaServizi Bene Comune promuoverà nelle istituzioni scolastiche idonei percorsi di formazione-informazione mirati al raggiungimento della sfida progettuale. A margine dell’incontro di ottobre un dibattito - confronto tra gli organi dell’esecutivo comunale, dirigenti e referenti degli Istituti scolastici approfondirà il tema del progetto.