Raddoppio Fs, il Comune di Roccalumera intima il rispetto dell’accordo sul passaggio dei tir

Riscontrati numerosi transiti fuori dagli orari concordati. La replica del Consorzio e la controreplica del sindaco Lombardo

ROCCALUMERA – Il Comune ha notificato formale intimazione al Consorzio impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario della tratta Giampilieri–Taormina, affinché venga dato pieno adempimento all’accordo sottoscritto l’8 agosto 2024, in merito alla regolamentazione del transito dei mezzi di cantiere in attesa della realizzazione degli svincoli provvisori sull’autostrada A18. Il 20 giugno scorso il sindaco Giuseppe Lombardo e gli ispettori di Polizia locale hanno riscontrato il passaggio di ben 13 mezzi pesanti in paese, fuori dall’orario previsto. Analoga situazione è stata riscontrata il 23 giugno. Da qui una diffida al Consorzio Messina – Catania Lotto Nord per “avere immediatamente chiarimenti in merito a questi transiti fuori orario con non rispettano l’accordo in oggetto (quello dell’8 agosto 2024, NdR), per poter adottare tutti i provvedimenti del caso”.

La replica del Consorzio

Il Consorzio ha risposto pochi giorni dopo, chiarendo che “i mezzi citati non trasportavano materiali oggetto dell’accordo sottoscritto con RFI e Comuni in data 08 agosto 2024”. “Con riferimento a tale tipologia di materiali – ha sottolineato il presidente del Consiglio, ing. Antonino Pulejo nella nota di riscontro – si chiarisce che trattasi di una fattispecie non prevista alla data della stipula dell’accordo, di incidenza minoritaria sul volume totale dei trasporti e che non può transitare in orario notturno, perché gli impianti di smaltimento disponibili sono aperti solo in orario diurno. Ciò nonostante – conclude il presidente del Consorzio – qualora richiesto da Codesto Spettabile Comune o dagli altri interessati, lo scrivente si rende disponibile ad un ulteriore incontro con Stazione Appaltante e Comuni al fine di conciliare le esigenze del territorio con quelle dei lavori e di rispetto della normativa in materia di deposito temporaneo dei rifiuti”.

La controreplica del Comune di Roccalumera

Il contenuto della risposta è stato però “ritenuto ingiustificato” dall’Amministrazione comunale di Roccalunera, “poiché – come dallo stesso documento ammesso – i mezzi in transito trasportavano comunque terre di scavo, in violazione delle intese raggiunte”.

“L’accordo dell’8 agosto 2024 nasce, infatti – sottolinea il sindaco Lombardo – dalla necessità di affrontare e risolvere le problematiche connesse alla fase esecutiva dei lavori e all’impatto che questi avrebbero avuto sulla viabilità e sulla qualità della vita nelle comunità interessate. A tal fine, il Comune ha partecipato a numerosi incontri e ha contribuito alla definizione di un contenzioso pendente dinanzi al TAR di Catania, proprio per giungere a una regolamentazione condivisa del transito dei mezzi pesanti, specialmente nei mesi estivi”.

“Non possiamo accettare comportamenti che disattendono quanto concordato – ha aggiunto Giuseppe Lombardo –. L’accordo è stato sottoscritto proprio per garantire un equilibrio tra le esigenze di avanzamento dei cantieri e la tutela della viabilità e della sicurezza dei cittadini. È chiaro che ogni ulteriore violazione sarà considerata intollerabile.”

Con la nota trasmessa, il Comune ha quindi formalmente invitato e diffidato il Consorzio a rispettare integralmente gli impegni assunti. “In caso di ulteriori inadempimenti – conclude il Sindaco Lombardo – anche singoli o parziali, procederemo con l’adozione di tutte le ordinanze necessarie a tutela del nostro territorio e dei nostri concittadini.”

Articoli correlati