Raddoppio Me-Ct, nella notte di martedì sarà completato il trasferimento della "talpa" - Tempostretto

Tra il 14 e il 15 novembre il convoglio per il trasporto eccezionale attraverserà i comuni di Scaletta, Itala, Alì Terme e Nizza

Sarà completato nella notte tra martedì e mercoledì il trasferimento della “talpa” dal porto di Tremestieri al cantiere di Nizza di Sicilia, dove sarà assemblata e poi utilizzata per la costruzione delle gallerie nell’ambito della realizzazione del doppio binario ferroviario lungo l’asse Messina-Catania. Il cronoprogramma prevede stanotte il ritorno a Tremestieri del convoglio SPMT (trasportatore modulare semovente) a vuoto. Il giorno dopo, nella notte tra martedì e mercoledì, è invece previsto il trasporto dell’unità principale da Tremestieri a Nizza. Si tratta dell’ultima parte della “talpa” che dovrà essere trasferita al cantiere, dopo il passaggio della “cutter head”, la testa perforante della Tbm (Tunnel Boring Machine), avvenuta lo scorso 8 novembre (qui il video del passaggio). Il convoglio attraverserà i comuni di Scaletta, Itala, Alì Terme, per poi giungere al cantiere di Nizza. Ad Alì Terme, dove il passaggio è previsto tra le 3.30 e le 4 di mattina del 15 novembre, è stato disposto il divieto di transito e sosta su tutta la Statale 114 (via Nazionale, via Francesco Crispi) dalle 20 alle 5 del mattino.

L’Amministrazione comunale di Alì Terme ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione, soprattutto in ingresso e in uscita dal paese, e a transitare sul lungomare. Il passaggio del trasporto eccezionale, largo circa 6 metri, è l’ultimo al momento previsto. I sindaci dei Comuni di Roccalumera e S. Teresa, infatti, non hanno ancora firmato il nulla osta per il passaggio della seconda Tbm. Il rilascio dell’autorizzazione, come ribadito dagli amministratori locali durante una recente riunione in Prefettura, è subordinato al rispetto del cronoprogramma dei lavori. I sindaci attendono la realizzazione di alcuni mini svincoli autostradali utili ad alleggerire le strade della riviera jonica dal passaggio dei mezzi di cantiere.