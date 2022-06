Raddoppio Patti-Castelbuono definanziato da Rfi, Grasso: "Ulteriore colpo al cuore della Sicilia" - Tempostretto

La deputata regionale e coordinatrice di Forza Italia preannuncia battaglia contro il taglio del progetto

“Un ulteriore colpo al cuore per la Sicilia, che insieme a tutto il Mezzogiorno continua a pagare lo scotto di un luogo comune vergognoso: un Nord più produttivo, a cui destinate gli investimenti, e un Sud zavorra, a cui destinare le elemosine”. Così la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Bernadette Grasso, sull’assenza del raddoppio ferroviario Patti-Castelbuono dal piano industriale 2022-2031 di Rfi.



“Ho già pronta una nota – dice Grasso – che condividerò con tutti i sindaci del comprensorio e da inviare al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture ed Rfi. Non possono decidere di tagliare dagli investimenti il raddoppio ferroviario Castelbuono/ Patti. È necessario che anche il Presidente Musumeci e l’assessore Falcone condividano la battaglia. Ricordo che la realizzazione del raddoppio ferroviario fa parte dell’Accordo quadro sottoscritto tra Rfi e Regione Siciliana. La provincia di Messina non è seconda ad altre. Ma in ogni caso Rf dovrà spiegare cosa intende per Alta velocità. Quella che intendono i siciliani è salire a Milano e scendere a Palermo. Per realizzarla serve anche la realizzazione del Ponte sullo Stretto”, conclude la deputata regionale.