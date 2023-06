Radio 105 Summer Festival, ecco gli artisti che si esibiranno in piazza Duomo il 16 giugno - Tempostretto

Da Emma Marrone a Paola e Chiara: ecco chi ci sarà

MESSINA – Annunciata la line up della tappa messinese del Tezenis Summer Festival organizzato da Radio 105, in programma il prossimo 16 giugno in piazza Duomo. Si tratta di: Finley e Benji, Colapesce e Dimartino, Leo Gassman, Rose Villain, Paola e Chiara, Lorenzo Fragola e Mameli, Silent Bob e Sick Budd, Elettra Lamborghini, Anna Mena, Wax, Rocco Hunt, Mr. Rain, Federica Piccolo, Rosa Chemical, Annalisa, Il Tre, Berna, Alvaro De Luna, Emma Marrone, Il Pagante, Miss Keta, Anna, Ava, Capo Plaza.

L’evento si aprirà e si chiuderà con un dj-set firmato da Radio 105. La manifestazione porterà Messina anche in onda su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre).