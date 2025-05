Rally dei Nebrodi, la 25ª edizione dal 31 maggio al 1 giugno

La gara festeggia il quarto di secolo e conferma la validità per Coppa Rally di Zona 9, Campionato Siciliano ACI Sport, Trofeo Pirelli Accademia e Trofeo Siciliano Auto Storiche

Il 25° Rally dei Nebrodi è pronto a scrivere una nuova pagina della storia del motorsport siciliano, unendo la tradizione e la passione per le corse alla cultura e alla bellezza del nostro territorio. In programma il 31 maggio e 1° giugno, la gara organizzata da CST Sport celebra un traguardo importante, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale, valido per la Coppa Rally di Zona 9, per il Campionato Siciliano ACI Sport, per il Trofeo Pirelli Accademia e, in parallelo, anche per il Trofeo Siciliano Auto Storiche, con l’edizione Historic che si svolgerà sullo stesso tracciato.

Nel 2024 a trionfare furono il palermitano di Prizzi Marco Pollara e il peloritano Maurizio Messina, che hanno festeggiato sul podio insieme ai secondi classificati, i santangiolesi Filippo Ferraro e Cono Bruno, e ai terzi, i fratelli pattesi Nunzio e Roberto Longo. Tutti su Skoda Fabia.

Aperte le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte dal 30 aprile alle ore 8:00 e si chiuderanno il 23 maggio alle 23:59. Il percorso, che si snoda tra le montagne dei Nebrodi, offrirà agli appassionati una vera e propria sfida, ma anche la possibilità di ammirare la bellezza dei paesaggi naturali che caratterizzano il nostro territorio. Questo evento è il risultato di un lavoro collettivo che coinvolge non solo i piloti e le loro squadre, ma anche le comunità locali che, con passione, accolgono il rally ogni anno.

Sant’Angelo di Brolo, con il sindaco Franco Cortolillo, è il Comune capofila, promotore di numerose attività collaterali e logistiche, affiancato da Piraino, Raccuja e Brolo. La sinergia tra le amministrazioni locali conferma il valore del Rally dei Nebrodi come occasione di sport, promozione e identità culturale.

Il programma

La partenza ufficiale è fissata per sabato 31 maggio alle ore 15:30 da Piazza Vittorio Emanuele a Sant’Angelo di Brolo, preceduta dalle verifiche sportive e tecniche e dal tradizionale Shakedown con le vetture da gara sul tratto della SP 136. La prima giornata sarà dedicata esclusivamente ai due passaggi sulla prova speciale “Raccuja”, lunga 7 km, con start alle 16.24 e 18.33, separati da un riordino a Gliaca di Piraino alle 16:54. La Raccuja, che torna protagonista in questa edizione, riprende tratti della celebre “Prova Zappa”, una delle più iconiche del rally siciliano.

Domenica 1° giugno la gara entrerà nel vivo con tre passaggi sulla prova “Piraino” da 4,80 km (alle ore 08:59, 12:42, 16:25) e tre passaggi sulla prova “Sant’Angelo” da 10,55 km (alle ore 09:33, 13:16, 16:59). L’arrivo finale è previsto per le 18:00 a Sant’Angelo di Brolo, dove verrà celebrata la conclusione della 25ª edizione con il podio in Piazza Vittorio Emanuele.

Il percorso

Complessivamente, saranno disputate otto prove speciali per un totale cronometrato di 60,05 km, all’interno di un tracciato complessivo di 269,07 km, comprendente anche i trasferimenti. Un disegno di gara tecnico e impegnativo, che alterna tratti guidati, scorrevoli e panoramici, offrendo al pubblico un’esperienza avvincente e spettacolare nel cuore del Parco dei Nebrodi.

La Direzione gara e la Segreteria e la Sala Stampa opereranno a Sant’Angelo di Brolo, presso il Palazzo della Cultura in Via San Giovanni.L’albo di gara sarà consultabile tramite l’app Sportity.