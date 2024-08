Rally del Tirreno Messina, nel weekend torna la gara in notturna con partenza dal Duomo

Tra le novità dell'edizione numero 21 il Virtual Rally per avvicinare i giovani. Superati gli 80 equipaggi, la presentazione stamattina a palazzo Zanca

MESSINA – Presentata a Palazzo Zanca la 21ª edizione del Rally del Tirreno Messina, la manifestazione ritornata a Messina lo scorso anno vivrà per la seconda edizione consecutiva la prova in notturna e tra le novità di quest’anno anche il Virtual Rally che gli organizzatori presentano come un “modo per chi non guida di avvicinarsi all’emozioni della gara” per magari in futuro provare su una vera automobile.

A fare gli onori di casa presso la sala Falcone e Borsellino il sindaco Federico Basile e gli assessori Finocchiaro e Minutoli, la sinergia tra amministrazione e organizzatori, la Top Competition, è sempre più stretta tanto che si parla già dell’edizione dell’anno prossimo. Al via sabato da Piazza Duomo ci saranno oltre 80 equipaggi, ancora non definitiva la starlist che potrebbe arrivare a toccare quota 85 iscrizioni e comunque sono superati i numeri dello scorso anno.

Chi ha presentato la 21ª edizione ci ha tenuto a specificare come il rally sia una gara di regolarità e dove è importante garantire la sicurezza sia per i piloti che per gli spettatori. Il messaggio che gli organizzatori vogliono far passare è che è bello correre ma nei rally e non in strada, anche i piloti che non dovessero rispettare gli orari stabiliti nei trasferimenti andranno incontro a penalità. Le auto dal PalaRescifina si sposteranno per la partenza sabato sera al Duomo dove i curiosi avranno la possibilità di guardare da vicino le vetture e scambiare qualche parole coi piloti, nel pomeriggio il Virtual Rally dalle ore 17:30. Dalle ore 21 l’ingresso degli equipaggi in piazza e il via ufficiale dopo le 22:30, l’arrivo a piazza Duomo il giorno seguente dopo le 10.

Gli interventi alla conferenza stampa

Breve il saluto istituzionale del sindaco Basile: “L’evento del Rally del Tirreno Messina non è solo sportivo ma culturale e serve alla città. Il 10 agosto poi abbiamo esagerato e abbiamo molti eventi in programma”. L’assessore Finocchiaro guarda al futuro: “Lo scorso anno è stata fatta la prova e riportare il Rally in città è piaciuto tanto da averlo messo a regime tra le manifestazioni più importanti della città. Abbiamo attrezzato il Palarescifina per la partenza e il transito a Piazza Duomo. Si tratta di una manifestazione che abbraccia sport, cultura, condivisione e inclusione. Nei prossimi anni sarà sempre più implementato”.

L’assessore Minutoli scende più nel dettaglio: “Importante ricordare la sinergia tra amministrazione e organizzatori, ma anche tutti i comuni in cui si correrà. Sottolineo poi come c’è dietro un lavoro di polizia prefettura e ufficiali di gara, tutti tasselli che compongono un bel mosaico. Ci saranno nomi illustri che daranno risalto all’evento, ma restano i piloti che danno linfa e adrenalina alla persone che vengono ad assistere”.

Presente la presidente di Top Competition Mariagrazia Bisazza. L’ingegnere Massimo Rinaldi, presidente di Aci Messina che spiega: “Ci siamo affidati al top del Rally in Italia, il direttore di corsa sarà Mauro Zambelli che ha grande esperienza e garantisce sicurezza per tutti. Stiamo provando a riportare il Rally del Tirreno Messina in alto in Italia”.

Il fiduciario dell’Aci Sport Sicilia per la provincia di Messina, Nico Salvo ricorda la sua vittoria nell’edizione del 2003: “Porto i saluti del presidente Settimo e ribadisco la bellezza delle strade messinesi, ne ho viste poche in giro per la Sicilia, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti: commissari, ufficiali e concorrenti”. In chiusura Armando Battaglia, della giunta sportiva Aci Sport, elenca i numeri della sicurezza: “150 commissari lungo il percorso, 8 ambulanze e 3 direttori di gare per le tre prove speciali coordinati da Zambelli. I piloti saranno seguiti con gps che permetterà alla direzione di gara di essere praticamente in macchina con ognuno di loro e segnalare eventuali ostacoli alle macchine che seguono lungo il percorso in tempo reale”.

