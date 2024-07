Messina, Rally del Tirreno. Il vice campione del mondo Delecour tra i partecipanti

Il francese ha confermato la sua presenza per la gara del 10 e 11 agosto. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 luglio

Il 21° Rally Tirreno Messina si rivela in tutto il suo potenziale di fascino ed in tutta la sua attrazione. Ha dato conferma della partecipazione alla gara del 10 e 11 agosto il francese già vice campione mondiale Francois Delecour, che condividerà la Skoda Fabia rally 2 con il connazionale Romain Roche.

Il Rally Tirreno Messina è specchio delle efficace comunione d’intenti tra gli organizzatori, la Città Metropolitana di Messina e tutti i partner pubblici e privati. La gara ritrova lo svolgimento in notturna ed il fulcro nella città dello Stretto, oltre allo spirito più puro dei rally, che ha fatto innamorare il vasto pubblico di questa spettacolare disciplina.

Iscrizioni aperte, c’è Delecour

Continuano ad arrivare copiose le iscrizioni presso la sede di Top Competition, che resteranno aperte fino a mercoledì 31 luglio. Tra queste l’asso francese già protagonista del Campionato del Mondo Rally per diverse stagioni in cui ha vinto 4 gare alternandosi tra i team Ford e Peugeot, ha ceduto al richiamo della gara peloritana ed alla lunga storia attorniata di leggenda delle strade messinesi rese ancora più avventurose dal fascino della notte. Al buio illuminato dai fari supplementari delle vetture si è compiuta l’epopea dei rally e sulle strade peloritane si sono scritte numerose indelebili pagine dell’automobilismo internazionale.

“Tutto lo staff è al lavoro e tutto procede secondo programma – fa sapere Top Competition – l’arrivo di Delecour è certamente conferma che il grande fascino delle strade messinesi ha sempre un richiamo forte a cui rispondono i grandi campioni. La presenza di un protagonista del mondiale arricchirà certamente il livello agonistico dell’intera competizione, dove ci saranno i più affermati nomi in lizza per la Coppa Rally di Zona e per il sempre più apprezzato Campionato Siciliano”.

La passata edizione

Gli equipaggi intanto affilano le armi per salire sul podio che nel 2023 fu tutto Skoda con l’alfiere CST Sport Marco Pollara e l’idolo di casa Maurizio Messina, seguiti dai messinesi della New Turbomark Rally Team Marcello Rizzo ed Antonio Pittella, terzi il santateresino Danilo Novelli navigato dal pattese Roberto Longo. Le sfide saranno accese in ogni categoria.

