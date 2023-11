Rally di Taormina. Aperte le iscrizioni e annunciate le novità - Tempostretto

Accanto alle auto di ultima generazione anche le auto storiche nel "Rally di Taormina Legend", termine ultimo per le iscrizioni il 4 dicembre

TAORMINA – Sono aperte le iscrizioni per il Rally di Taormina che si correrà il 9 e 10 dicembre. La gara organizzata da New Turbomark Rally Team. Ci sarà anche il “Rally Taormina Legend” competizione riservata alle auto storiche. Tra le sorprese il “Trofeo Andrea Finocchio” e l’iniziativa “Traverso per un Sorriso”

La gara organizzata dalla New Turbomark Rally Team in riva al mar Jonio accoglierà le richieste di iscrizione sino al prossimo 4 dicembre. Il percorso quest’anno prevede partenza e arrivo nella Piazza Duomo della Perla dello Jonio e per l’occasione si sdoppierà in due: Rally di Taormina e Rally di Taormina Legend. Infatti alle auto di ultima generazione nella prima gara si aggiungeranno auto che hanno scritto le più belle pagine della storia dei rally e dell’automobilismo in genere, nella seconda competizione

loro dedicata.

Continua quindi proficuo il lavoro dello staff organizzatore volto all’ottimizzazione dei particolari della gara jonica e si rinsalda il dialogo con il territorio e con Taormina e la sua Amministrazione, dove è primo cittadino Cateno De Luca. Sarà certamente sfida accesa per iscrivere il proprio nome nell’albo D’Oro del Rally di Taormina, dopo Danilo Novelli ed Alessandro Anastasi che su Skoda Fabia R5 lo hanno vinto nel 2022.

Le altre novità del Rally di Taormina 2023

Ci sono altre novità che l’instancabile sodalizio coordinato da Claudio Zagami ha preparato per l’atteso appuntamento di fine stagione: Il “Trofeo Andrea Finocchio” e “Di Traverso per un Sorriso”. Il percorso di gara prevede un controllo a Timbro dinnanzi la casa del mai dimenticato giovane appassionato di Santa Teresa Riva, a cui è intitolato un apposito trofeo.

“Di Traverso per un Sorriso” è l’iniziativa rivolta al sociale da parte di alcuni piloti che desiderano regalare un momento di allegria a persone disagiate, per mezzo di un’associazione taorminese. La sera del venerdì 8 dicembre si terrà una cena dove ci sarà il sorteggio di alcuni premi e l’offerta di accessori da corsa, che serviranno alla raccolta fondi da dedicare all’Associazione scelta.

