Prima vittoria in stagione del Ct Vela femminile, superata in casa Sinalunga

In B1 Honcova e Fabrizia Cambria, nei rispettivi singolari e nel doppio, conquistano i punti decisivi per il successo

MESSINA – Primi tre punti sul campo per il Ct Vela Messina, la formazione del capitano Gino Visalli supera il Tc Sinalunga per 3-1 con la sfida decisa solo in serata col doppio. Esordio stagionale, e subito decisivo, per la slovacca Michaela Honcova che lascia appena un gioco a Lippi nel singolare (le due nell’immagine in evidenza) e poi conquista il terzo punto per Messina in doppio insieme a Fabrizia Cambria. La tennista messinese ha vissuto la stessa giornata battendo in singolare Lazzerini in una sfida più equilibrata, ma comunque archiviata in due set, e poi regalando il punto della vittoria in doppio contro la coppia Avvantaggiati/Salvi. Unica sconfitta per le veline è arrivata da Federica Prati superata in due set da Salvi. Settimana prossima trasferta a Milano contro lo Junior Tennis, la formazione lombarda nella passata stagione aveva condannato alla retrocessione le veline poi ripescate.

Ct Vela Messina – Tc Sinalunga 3-1

Honcova vs Lippi 6-1 6-0

Prati vs Salvi 2-6 4-6

F. Cambria vs Lazzerini 6-4 7-5

Honcova/F. Cambria vs Avvantaggiati/Salvi 6-0 7-5

Risultati e classifica girone

Risultati terza giornata: Ct Vela Messina – Tc Sinalunga 3-1, Ct degli Ulivi – Sc Casale 0-4, Plebiscito Padova – Junior Tennis Milano 1-3, Tolentino Tiberi riposava.

Classifica girone 1: Junior Tennis Milano 8, Tolentino 7, Ct Vela Messina e Plebiscito Padova 6, Sc Casale 5, Tc Sinalunga 4, Ct degli Ulivi 0.

Il Ct degli Ulivi risulta ritirato e a tutte le squadre sono già stati aggiunti i tre punti a tavolino.

In B1 maschile sconfitto il Filari nel derby siciliano

Partita senza storia in quel di Siracusa per il Filari. Il circolo tirrenico, che punta alla salvezza e a far crescere i giovani del proprio vivaio, ha incassato un netto 6-0. Caratozzolo in singolare ha provato a contendere almeno un punto a Bongiovanni, trascinando la sfida al terzo. Mentre il secondo punto sfiorato poteva arrivare in doppio, a risultato ormai acquisito, con la coppia Branger/Maina che ha vinto il primo set in volata contro i locali Cocola e Bongiovanni, i quali poi hanno e si sono imposti per 10-8 al super tiebreak decisivo. Settimana prossima il Filari torna in casa alla Cittadella dove attende il Tc Lecco, una delle formazioni più attrezzate del girone.

Tc Siracusa – Filari Tennis 6-0

Cocola vs Serena 6-2 6-4

Tamagnone vs Maina 6-4 6-2

Cuenin vs Branger 6-4 6-3

Bongiovanni vs Caratozzolo 6-1 2-6 6-3

Cuenin/Tamagnone vs Serena/Cartozzolo 6-3 6-2

Cocola/Bongiovanni vs Branger/Maina 5-7 6-3 10-8

Risultati e classifica girone 4

Risultati terza giornata: Ct Mesagne – Momy Sport 5-1, Tc Siracusa – Filari 6-0, Tc Lecco – Ct Bologna 5-1, Tc Guidizzolo riposava.

Classifica girone 4: Ct Bologna, Tc Lecco e Ct Mesagne 6, Momy Sport e Tc Siracusa 4, Tc Guidizzolo e Filari 0.