Rally di Taormina, aperte le iscrizioni per l’edizione 2025

L'evento, organizzato dalla New Turbomark Rally Team, valido come nono appuntamento del campionato siciliano in programma dal 17 al 19 ottobre

TAORMINA – Arriva una nuova edizione ricca di novità e sorprese preparate da New Turbomark Rally Team per il Rally di Taormina e Rally Taormina Legend 2025, che vivrà la fase clou dal 17 al 19 ottobre. Lo staff organizzatore vanta come sempre una efficace interazione con il territorio da cui emerge una intelligente promozione che porterà addetti ai lavori ed il folto pubblico alla scoperta di meraviglie sempre nuove di una delle zone più affascinanti dell’isola. La gara che torna per la partenza ed ill traguardo nel cuore della capitale jonica del turismo, sarà quinto appuntamento della Coppa Rally di 9^ zona, ultimo prima della finale di Coppa Italia Rally prevista a Messina a novembre, sarà anche appuntamento conclusivo per il Campionato Siciliano a coefficiente aumentato 1,5, la partecipata serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia, sia per auto moderne, sia per auto storiche. Entrambe le serie garantiscono spettacolo ed alto agonismo con una rosa ampia di nomi che ambiscono alla vetta.

Atteso e voluto dalla collaborazione con il Primo Cittadino di Taormina Cateno De Luca il ritorno sul corso principale della cittadina che è tra i più conosciuti simboli della Sicilia nel Mondo. Prima novità in ordine cronologico sarà lo shakedown in notturna, previsto nella serata di venerdì 17 ottobre, sulla classica e sempre affascinante prova speciale di Savoca. Dopo 10 anni di oblio tornerà a splendere sulla scena la prova speciale di Alì, crono più a settentrione nella riviera, altra carica di emozioni su un tratto di strada che arricchisce ulteriormente lo spettacolo ed anche la selettività della competizione. Lo start della PS torna alle porte di Alì Terme. Immancabile la prova spettacolo a Roccalumera, con il supporto entusiasta dell’Amministrazione guidata dall’on. Pippo Lombardo, assistenza in Piazzale Antonino Stracuzzi a Santa Teresa Riva. Scifì – Limina e Misserio – Savoca saranno gli altri Crono, tra novità e storiche conferme che sin dagli anni ’80 fanno del rally di Taormina un appuntamento desiderato da ogni equipaggio. Il Centro Servizi è confermato a Villa Ragno situato sul Lungomare di Santa Teresa Riva.

Nel 2024 fu successo squillante in casa per il pilota del Team Phoenix Andrea Nucita ed il laziale Fabiano Cipriani su una perfetta Skoda Fabia. Podio tutto alle 4×4 boeme completato da Danilo Novelli – Maurizio Messina in rimonta ed Emanuele La Torre – Ginfranco Rappa al debutto. Dominio di Coriglie – Grilli su Peugeot 208 tra le 2 ruote motrici. Tra le storiche si è fatto largo il giovane Salvatore Mannino con Giacomo Giannone su Porsche di 3° Raggruppamento.