Rampe Giostra – Annunziata, ancora in attesa della gara d’appalto

In fase di completamento l’approvazione del progetto

Completate nel 2009 e mai aperte, neppure quando nel 2017 è stato completato lo svincolo di Giostra. Le rampe di Giostra e Annunziata hanno difetti di costruzione, la scoperta risale al 27 febbraio 2020. E già fin qui è il teatro dell’assurdo.

Ma forse ancora più assurdo è che da quel giorno siano trascorsi altri cinque anni e mezzo senza che ancora sia neanche stata pubblicata la gara d’appalto per i lavori. Dopo il tempo impiegato a trovare il finanziamento necessario, il Provveditorato Opere Pubbliche ha redatto un progetto di fattibilità tecnico ed economico per appalto integrato dell’importo complessivo di 6 milioni di euro di cui poco più di 4 a base d’asta.

Il progetto prevede, oltre la manutenzione, l’adeguamento sismico del manufatto con l’inserimento di isolatori sismici in corrispondenza degli appoggi delle pile e delle spalle. Dopo avere ottenuto il parere favorevole dell’ente proprietario, cioè il Comune, il progetto ha ottenuto il voto favorevole del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Iter in corso

A che punto siamo? La Commissione di verifica del progetto, in contraddittorio con il progettista, dovrà dare il via libera, poi verrà fatta la validazione da parte del responsabile unico del procedimento.

Dopo questo passaggio verrà finalmente redatto il bando di gara che prevederà a carico dell’aggiudicatario due mesi per la redazione della progettazione esecutiva e 365 per l’esecuzione dei lavori.

Articoli correlati