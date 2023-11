Rampe Giostra - Annunziata, ora l'aggiornamento del progetto - Tempostretto

Il punto in Prefettura col provveditore per le opere pubbliche

La stazione appaltante per i lavori di messa in sicurezza delle rampe Giostra – Annunziata sarà il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche. Per questo stamani, in Prefettura, il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, ha incontrato il provveditore interregionale per le opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Francesco Sorrentino, insieme alla prefetta Cosima Di Stani e al consigliere del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Francilia, che è anche sindaco di Furci Siculo.

I lavori sono stati finanziati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 22 giugno 2023, notificato ad agosto al Comune di Messina.

Pochi giorni fa la nomina della responsabile unica del procedimento, l’ing. Silvana Mondello. Acquisita la documentazione di interesse dall’Ente comunale, si procederà adesso ad aggiornare il progetto di fattibilità tecnico-economica.

