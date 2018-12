Al via “100Sicilie-Anteprima libri”: oggi l'incontro con Gabriele Romagnoli

Anche quest’anno torna a Messina la rassegna culturale “100Sicilie-Anteprima libri” curata da Milena Romeo, dal 2 al 19 dicembre, un ciclo di 5 incontri, che si inserisce nella Rassegna 100Sicilie 2018-2019, giunta alla VI edizione, dal tema “Eroi. Fra nuovi miti e falsi eroi” che si svolgerà dall' 8 al 18 aprile. La nota rassegna raccoglie storie di arte e cultura in Sicilia nel segno di storie di bellezza, come memoria e riscatto, attraverso conversazioni ed eventi in ambito letterario, cinematografico, arti visive.

Con il tema di quest'anno si intendono focalizzare figure positive che testimoniano un impegno civile di eroismo quotidiano e, spesso, silenzioso, per la società e personaggi poco consistenti o negativi che, al contrario, catturano l'opinione pubblica proponendosi, con sofisticate strategie comunicative, come punti di riferimento collettivi.

Si parte oggi, 2 dicembre alle 18 alla Feltrinelli Point, con l'incontro con Gabriele Romagnoli, scrittore e giornlista de La Stampa, Repubblica e Avvenire, direttore Rai Sport, che converserà con Milena Romeo sul libro Senza fine con contributo di lettura dell'attore Ninni Bruschetta;il 3 tocca a L’albero di Jacaranda di Marisa Sturiale un memoriale intenso e poetico con letture di Gianni Di Giacomo (sempre alla Feltrinelli); il 10 il nuovo libro “Suggestioni del mare di Messina”di Cavallaro-Ammendolia-Rao-Riccobono, tra archeologia, natura, mito e scienza dello Stretto di Messina (presenta il libro lo studioso Antonino Sarica). L’11 dicembre evento letterario con il noto attore palermitano Luigi Lo Cascio,protagonista del film “ I Cento passi”, che presenta il suo libro Ogni ricordo è un fiore, un memoriale avvincente che racconta di un viaggio speciale tra Palermo e Roma, con la descrizione anche dello Stretto (presenta il critico cinematografico Franco Cicero); il 19 la rassegna si completa con il noir “messinese” del giornalista, Giuseppe Ruggeri L’albero di Magnolia, ambientato a Maregrosso (alla Biblioteca Regionale; presenta il prof. Cosimo Cucinotta; con Renato Arrigo).

L'Anteprima libri è promossa da Cara beltà- Sicilia che si occupa da venti anni di progetti ed eventi legati alla cultura siciliana e realizzata con la collaborazione della Biblioteca Comunale “T.Cannizzaro”, della Biblioteca Regionale Universitaria, alla Fondazione Bonino-Pulejo, l’Associazione culturale ”Antonello da Messina”, Istituto superiore Antonello, Feltrinelli Point Edas, AMMI-Messina,ADSeT-Messina.