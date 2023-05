"Raustina", giovedì si presenta il nuovo romanzo di Cesare Giorgianni - Tempostretto

Il quinto lavoro del giornalista messinese è ambientato tra Capo Peloro, i laghi e i villaggi di Torre Faro e Faro Superiore

MESSINA – Sarà presentato giovedì 1 giugno alle 18.30, al “Ritrovo Donato” di Piazza Chiesa a Torre Faro, il nuovo romanzo del giornalista Cesare Giorgianni.

“Raustina” è un racconto d’amore, ma non solo, in cui l’autore ha voluto inserire riferimenti di storia, letteratura, arte, tradizioni popolari, antichi riti, miti e leggende dello Stretto.

Si tratta della quinta pubblicazione di Cesare Giorgianni per Armando Siciliano Editore e, così come i precedenti, anche quest’ultimo romanzo in “salsa messinese” è arricchito da un centinaio di ormai rare cartoline d’epoca e da preziose note storiche.

Un genere nuovo, questo per l’autore, che affronta con “Raustina” la narrazione di una vicenda destinata a toccare il cuore e la profonda sensibilità del lettore.

“Raustina” è ambientato in quella splendida cornice naturale costituita da Capo Peloro, dai Laghi di Faro e Ganzirri e dai villaggi di Torre Faro e Faro Superiore.