Rds Summer Festival 2024 a Messina, ecco come e quando prenotarsi

Sarà piazza Duomo e Alessandra Amoroso ad aprire l’Rds Summer Festival 2024 il 12 luglio prossimo.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione sul sito rdssummerfestival.it, per garantirsi l’accesso al villaggio e agli eventi dal vivo.

Vera protagonista dell’Rds Summer Festival 2024 sarà come sempre la musica, con una programmazione di esibizioni dal vivo dei più importanti nomi del panorama musicale sia italiano che internazionale: Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr.Rain, Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe, Vale LP. In prossimità di ciascuna tappa sarà svelato il cast che farà cantare e ballare il pubblico delle rispettive città italiane. In più, ogni serata sarà animata dai coinvolgenti dj set firmati Rds.

Petra Loreggian capitanerà il fine settimana a Messina il 12 e 13 luglio.

A partire da martedì 21 maggio, un mese prima dell’inizio del Festival, sarà possibile prenotarsi sul sito rdssummerfestival.it

Tutti coloro che si registreranno riceveranno, nelle settimane successive, tutte le indicazioni necessarie per confermare la propria presenza e garantirsi un posto per accedere agli eventi dal vivo.