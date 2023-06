Rds Summer Festival, già sold out le due date di Messina: prenotazioni sospese - Tempostretto

L'accesso libero sarà garantito solo in caso di disponibilità di posti. Le regole e gli orari dell'evento

MESSINA – Tre date sulle dodici previste dell’Rds Summer Festival sono già sold out. Una è la prima di Senigallia, il 23 giugno, le altre due sono quelle previste a Messina, nei giorni 21 e 22 luglio, per le quali non è più possibile prenotarsi sul sito della manifestazione. Un messaggio avvisa infatti che le registrazioni sono sold out e l’accesso libero sarà garantito solo in caso di disponibilità di posti. Le prenotazione si erano aperte mercoledì a mezzogiorno. Chi è riuscito a registrarsi dovrà tenere d’occhio la propria mail, alla quale sarà inviato un messaggio con un QR Code personalizzato per accedere all’evento di Capo Peloro. Sarà necessario mostrarlo al momento dell’ingresso per poter assistere all’evento.

Gli organizzatori consigliano di di arrivare in anticipo per il check-in. Si avrà infatti il diritto di accedere fino alle 19.00 nell’ingresso dedicato ai “Registrati – Fast Track”. Dopo le 19.00 in caso di disponibilità di posti verrà aperto l’accesso libero ai non registrati.

Gli organizzatori precisano che dopo le 19.00, anche in caso di registrazione, non sarà più garantito l’accesso, dunque sarà fondamentale la puntualità per non perdere l’opportunità di assistere all’evento. Nella date messinesi dell’Rds Summer Festival si esibiranno Aka 7even e Myss Keta, il 21 luglio, Coma_cose, Tommaso Paradiso e Cioffi, il 22 luglio.

