Rds Summer Festival, viabilità rivoluzionata e il servizio di Atm

12 e 13 luglio a Messina, destinazione piazza Duomo

MESSINA – La città si prepara a ospitare Rds Summer Festival. in programma venerdì 12 luglio e sabato 13 luglio, a piazza Duomo.

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’evento, alle ore 21, sono previste limitazioni viarie. Fa sapere il Comune: “Nello specifico vigono i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, dalle ore 15 dello scorso martedì 9 luglio sino alle ore 24 di domenica 14 luglio, nei seguenti tratti di strada: a) controviale sud di piazza Duomo nel tratto compreso tra le vie Venezian e Università; b) via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca e il controviale sud di piazza Duomo; c) via G. Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; consentendo l’accesso da e verso i passi carrabili regolarmente autorizzati e la sosta negli esistenti stalli personalizzati con contrassegno riservati ai veicoli a servizio di persone disabili insistenti nei suddetti tratti delle vie Università e G. Venezian e controviale sud di piazza Duomo nel tratto compreso tra via Venezian e corso Cavour, ad esclusione dalle 17.30 di domani, venerdì 12 luglio, alle 02 di sabato 13 luglio e dalle 17.30 di sabato 13 luglio alle 02 di domenica 14 luglio, in cui è previsto lo svolgimento dell’evento”.

Si istituscono “i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle ore 15 di domani, venerdì 12 luglio, alle ore 02 di sabato 13 luglio e dalle 15 di sabato 13 luglio alle 02 di domenica 14 luglio e di transito veicolare, dalle ore 17.30 di domani, venerdì 12 luglio, alle 02 di sabato 13 luglio e dalle 17.30 di sabato 13 luglio alle 02 di venerdì 14 luglio (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di idonee barriere) nelle seguenti strade: a) controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Venezian e corso Cavour; b) corso Cavour nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro; c) tutta l’area di piazza Antonello; d) spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo;e) via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour; f) via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; g) via Consolato del Mare nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello; h) via S. Agostino nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace; i) via C. Battisti, nel tratto compreso tra le vie della Zecca e Garibaldi; j) via I Settembre, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Garibaldi; k) via Oratorio San Francesco nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo la sosta a ciclomotori e motocicli, con accesso ed uscita esclusivamente dall’intersezione con via XXIV Maggio. I conducenti ed eventuali passeggeri dei suddetti ciclomotori e motocicli dovranno uscire da via Oratorio, per raggiungere piazza Duomo, dall’intersezione con via XXIV Maggio, l’intersezione con il corso Cavour dovrà essere presidiata da personale dell’organizzazione. Le Barriere antisfondamento dovranno essere posizionate sul corso Cavour, in corrispondenza delle intersezioni con le vie della Zecca e San Camillo, e sulla via C. Battisti, in corrispondenza delle intersezioni con le vie della Zecca e Garibaldi”.

E ancora: “Divieto di sosta dalle ore 15 di domani, venerdì 12 luglio, alle 02 di sabato 13 luglio e dalle 15 di sabato 13 luglio alle 02 di domenica 14 luglio, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), nelle seguenti aree al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere agli eventi musicali di RDS: a) lato est della carreggiata est di via Garibaldi nel tratto compreso tra via I Settembre e viale Boccetta; b) area di parcheggio realizzata sopra il fascio dei binari della stazione ferroviaria centrale ed adiacente al cavalcavia ferroviario; c) via Orso Mario Corbino (zona ZIR), nel tratto compreso tra le vie E. Fermi e Bonsignore”.

Si prevede “dalla mezzanotte di domani, venerdì 12 luglio, alle 02 di domenica 14 luglio: a) la rimozione di tutte le strutture (dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc…) relative alle occupazioni di suolo pubblico presenti, esclusivamente, nell’area di piazza Duomo, via S. Giacomo, via I Settembre (tratto compreso tra piazza Duomo e via C. Battisti), via Università e via G. Venezian (nei rispettivi tratti compresi tra piazza Duomo e via della Zecca), via Colombo (tratto compreso tra piazza Duomo e via Loggia dei Mercanti), via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra Via Colombo e corso Cavour; b) la rimozione di tutte le panchine presenti nell’area pedonale di piazza Duomo; prevedere, infine, in occasione dello svolgimento degli eventi di RDS, una protezione perimetrale alla “Fontana del Montorsoli” di piazza Duomo”.

Il servizio di Atm

Per l’occasione, l’Atm “potenzierà il servizio di trasporto pubblico. In particolare, l’Azienda Trasporti di Messina rafforzerà, in entrambe le date, la Linea 1 (Shuttle) e prolungherà il servizio della linea e del tram sino a fine evento. I cittadini potranno quindi recarsi alla kermesse di Rds e tornare a casa utilizzando bus e tram, con la possibilità anche di lasciare la propria auto nei tanti parcheggi dislocati in tutte le zone della città”.

Atm ricorda “che i biglietti potranno essere acquistati nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, front-office di via La Farina) fino alle ore 19.30; presso le emettitrici automatiche attive h24, site a Santa Margherita, Zir, villa Dante, Cavallotti, stazione Centrale, largo Minutoli, Annunziata, via Circuito – Torre Faro (statua di Padre Pio). Oppure tramite app Atm MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso tutti i rivenditori Sir (Servizi in Rete) affiliati ad Atm; direttamente a bordo di bus e tram pagando con carta di credito contactless, grazie al servizio ATM Up&Go”.

