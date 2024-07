Rds Summer Festival, i Coma_Cose tra i protagonisti della due giorni a Messina

Dopo Alessandra Amoroso, una "sponsorizzata" su Facebook svela il secondo nome che salirà sul palco di piazza Duomo

MESSINA – Nonostante la line up dell’Rds Summer Festival a Messina non sia stata ancora annunciata, trapela a sorpresa il nome del secondo artista che salirà sul palco di piazza Duomo il 12 luglio. Si tratta dei Coma_Cose che vanno ad aggiungersi ad Alessandra Amoroso, prima star annunciata il giorno della presentazione dell’evento messinese. Ma questa volta è stata una sorta di “auto spoiler”. Da qualche ora, infatti, sui social gira un’inserzione della stessa radio che invita a prenotarsi per assistere all’esibizione del duo a Messina, il 12 luglio. “I Coma_Cose – si legge nel testo della sponsorizzata – ti aspettano all’RDS Summer Festival di Messina! Registrati, seleziona la data del 12 luglio e prenotati prima di tutt*”.

Ricordiamo che la partecipazione alla tappa messinese dell’Rds Summer Festival, in programma il 12 e il 13 luglio in piazza Duomo, è gratuita, ma occorre prenotarsi sul sito rdssummerfestival.it, per garantirsi l’accesso al villaggio e agli eventi dal vivo. Curiosità: i Coma_Cose erano stati annunciati anche nella line up dello scorso anno, salvo poi sparire misteriosamente dall’elenco a pochi giorni dalla loro esibizione.