Realtà virtuale e accessibilità, l’architetto Ferla allo Stretto Art di Messina

Si tratta di un professionista famoso in tutto il mondo, che vanta lavori a Beirut, Parigi e Buenos Aires

MESSINA – Ci sarà anche Francesco Ferla, architetto di fama internazionale, allo Stretto Art, il festival delle arti che si svolgerà l’11 e il 12 ottobre al Palacultura di Messina. L’evento, organizzato da StrettoCrea, vedrà tra gli ospiti anche il rapper Murubutu. Ferla terrà nella giornata inaugurale dell’11 ottobre una lectio magistralis dal titolo “Scenari futuri. Accessibilità e realtà virt”.

Francesco Ferla è conosciuto per saper spaziare all’interno del mondo artistico fra architettura, fotografia e design, riuscendo a portare lo spirito della Sicilia in giro per il mondo. Fra i suoi lavori più importanti, ha esposto per il Ministero degli Esteri al Beit Beirut Urban Museum, per gli Istituti di Cultura di Parigi, Buenos Aires e per l’Unesco Observatory di Moròn (Argentina). A Palermo per il Comune di Palermo, assessorato alla Cultura, ha realizzato la mostra delle fotografie degli Edifici Unesco.