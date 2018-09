Carcasse di auto abbandonate, tempi duri per i proprietari

Continua il pugno duro dell’amministrazione De Luca per i cosiddetti reati ambientali. E l’attività di repressione sarà affidata alla Polizia Metropolitana.

Nell’incontro che si è svolto a Palazzo Zanca alla presenza del Sindaco, dell’Assessore all’Ambiente, della Polizia Municipale, della Polizia Metropolitana, del Presidente della MessinaServizi e della Consigliera Interdonato, dell’Ufficio di Gabinetto del Comune e del Segretario della Citta Metropolitana, è stata definita la strategia per contrastare i reati ambientali.

Dopo la stipula della Convenzione tra il Comune, la Città Metropolitana e la MessinaServizi Bene Comune con il quale si è avviata una organica collaborazione tra gli Enti finalizzata alla repressione delle condotte illecite in materia di tutela ambientale, nella riunione di oggi è stato sancito ufficialmente il ruolo della Polizia Metropolitana, che si occuperà su tutto il territorio comunale dell’attività di repressione della violazione della normativa in materia di rifiuti e delle discariche abusive”.

Nell’ambito di tale azione competerà alla Polizia Metropolitana anche il coordinamento delle attività per il prelievo e lo smaltimento delle carcasse di automobili abbandonate sul suolo comunale e che costituiscono rifiuti speciali a norma del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Il Sindaco emanerà l’Ordinanza per l’avviso alla cittadinanza dell’avvio delle procedure di identificazione dei proprietari dei veicoli e per irrogare le relative sanzioni. Tale attività è propedeutica al sequestro dei mezzi con smaltimento in danno dei proprietari.

Chi abbandona le auto pagherà due volte: per l’abbandono del rifiuto speciale e per il costo che il Comune dovrà sostenere per lo smaltimento.