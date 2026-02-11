Il sistema economico messinese si mantiene stabile con segnali di ripresa in alcuni settori

I dati dell'andamento economico provinciale nel 2025

I dati del Registro delle imprese confermano che “nel 2025 il sistema imprenditoriale della provincia di Messina ha mostrato capacità di tenuta e lievi segnali di ripartenza”. Lo comunica la Camera di commercio. Al 31 dicembre 2025, le imprese registrate sono 62.144 e il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni volontarie è positivo, pari a +648 unità, con 2.948 aperture e 2.300 chiusure volontarie (al 31 dicembre 2024, il saldo era +196).

L’analisi del presidente Blandina

«Le cessazioni volontarie non rappresentano una fotografia puntuale dell’anno – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – ma spesso sono l’esito di processi avviati nei periodi precedenti, che richiedono mesi o anni per essere completati. In questo contesto, il saldo positivo assume un valore ancor più significativo».

Il peso delle cancellazioni d’ufficio e i settori

Il saldo complessivo diventa negativo (–836) includendo le cancellazioni d’ufficio, che non riflettono l’andamento del 2025, ma riguardano imprese inattive da anni. «Il 2025 non è un anno di arretramento – aggiunge il presidente dell’Ente camerale – ma di consolidamento. Inoltre, in alcuni settori, si riscontrano tiepidi miglioramenti. Come nelle Costruzioni: al netto delle cancellazioni d’ufficio, al 31 dicembre 2025 il saldo è positivo (+26), mentre nello stesso periodo dello scorso anno era negativo (-14). Il Commercio, invece, resta il settore più in difficoltà».

I dati sull’occupazione e le prospettive future

Sul fronte occupazionale, gli addetti complessivi sono 147.248. Commercio (29.437), Turismo (20.785) e Costruzioni (19.602) rappresentano i principali pilastri dell’occupazione provinciale, mentre gli altri settori – tra cui Manifatturiero e Agricoltura – contano per il restante numero di addetti, confermando una consistenza significativa e un ruolo strategico nella struttura economica locale.

«È necessario costruire politiche di sviluppo e progetti strategici capaci di trasformare la tenuta in crescita stabile» conclude Blandina.

