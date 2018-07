Atto di citazione per un immobile di Castelmola

Tribunale di Messina

Atto di citazione

La signora Angela Gullotta nata a Castelmola (ME) il 07/07/1958, C. F. GLLNGL58L47C21OU, residente in Castelmola (ME) Via Tutti i Santi n. 27, elettivamente domiciliata in Mongiuffi Melia (ME) Via Areapomo n° 4, presso lo studio dell’Avv. Anita Maria Lo Po (c. f. LPONMR69D64F368F) che la rappresenta e difende, cita gli eventuali eredi ed aventi causa di Barbera Concetto; Cundari Maria; D’Allura Francesca; D’Allura Gaetana; D’Allura Gaetano; D’Allura Giuseppe; D’Allura Vincenzo; Mancuso Giovanni; Valentino Salvatore, sconosciuti che non è possibile identificare, a comparire davanti al Giudice Istruttore del Tribunale di Messina all’udienza del 07/12/2018 ore di rito, con l’invito a costituirsi nelle forme stabilite dalla legge e nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata con l’avvertimento che in difetto si procederà in loro contumacia e che il difetto di costituzione nei termini sopra indicati implicherà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire rigettare ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentire dichiarare l’attrice proprietaria a titolo originario dell’immobile sito nel Comune di Castelmola (ME) in catasto foglio n. 4 particelle n. 253 e 254, così come specificato in atti di causa, con ogni conseguenza in ordine alla trascrizione della sentenza nei R.R.I.I.

Mongiuffi Melia (ME) 30/05/2018

F.to Avv. Anita Maria Lo Po