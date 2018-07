La casa del futuro è già realtà: i gadget per un’abitazione sempre connessa

La tecnologia è sempre più presente nel nostro quotidiano, da sempre interviene per semplificare e migliorare la nostra vita, portando piccoli e grandi cambiamenti. In ogni epoca della nostra storia ha sempre dimostrato la propria utilità e oggi più che mai ci permette di fare cose prima neanche immaginabili.

Le nostre case oggi sono sempre più il luogo ideale per la tecnologia: tra sicurezza e comfort, le abitazioni diventano sempre più smart e connesse, gli oggetti comunicano tra loro e diventano nostri alleati garantendo alcune soluzioni davvero comode e funzionali nella vita di tutti i giorni.

Per questa ragione, oggi passeremo in rassegna una serie di gadget imperdibili.

Dalla porta alla sicurezza degli interni: le tecnologie di oggi

Partiamo dal primo elemento che si incontra entrando in casa, la porta: oggi è possibile contare sulla presenza di una serratura che può essere controllata da remoto, così grazie ad un'app e uno smartphone non avremo più bisogno di chiavi o altro. Da sottolineare anche la novità del campanello 2.0 che ci permette di sapere chi c’è sull’uscio di casa, grazie alla presenza di una micro-camera che trasmette i video in diretta sullo smartphone e ci permette di rispondere e parlare con i visitatori.

Poi si passa alla sicurezza degli interni: in questo caso è bene citare le oramai diffusissime videocamere di sicurezza. Tra queste spicca per qualità la Nest Cam IQ, compatta e utilissima per monitorare casa propria dal cellulare, dunque in remoto. Altri due elementi che ci semplificano la vita in casa sono il termostato wifi e le lampadine smart.

Cosa accomuna questi gadget e i prossimi che verranno?

Tutti questi gadget hi-tech hanno un elemento in comune: la necessità di avere a disposizione una connessione wifi di buon livello, e soprattutto illimitata. È normale che sia così, perché i dispositivi sempre connessi come le webcam consumano molto traffico dati. Per fortuna oggi le opzioni non mancano: il mercato, fra le diverse opzioni, propone ad esempio le offerte per avere Internet illimitato a casa di Linkem, una soluzione economica ma allo stesso tempo molto performante. In assenza di una connessione di questo tipo, che contempli l’opzione “senza limiti”, supportare l’hi-tech in casa può diventare un vero problema e si rischia di non sfruttare al meglio queste soluzioni tecnologiche.

Si chiude con i nuovi assistenti vocali per la casa

In questo momento si fa un gran parlare degli assistenti vocali: merito di prodotti come Google Home, recentemente sbarcato anche in Italia, e anche in versione Mini. È un trend che presto conoscerà nuove opzioni: sebbene non sia ancora disponibile nel nostro Paese, l’arrivo dell’assistente vocale di Amazon è stato sicuramente già pianificato. Si tratta di device smart che permettono di gestire i dispositivi casalinghi e la propria quotidianità, come la lista della spesa o gli appuntamenti, grazie ai comandi vocali, rapidi e intuitivi.