 Referendum. Germanà: "A Messina mi sono impegnato per il sì, altri un po' meno"

Referendum. Germanà: “A Messina mi sono impegnato per il sì, altri un po’ meno”

Gianluca Santisi

Referendum. Germanà: “A Messina mi sono impegnato per il sì, altri un po’ meno”

martedì 24 Marzo 2026 - 19:00

Il segretario della Lega in Sicilia: "Bisogna analizzare la sconfitta, ma ripartiamo dalla grande mobilitazione per il Sì al Ponte del 28 marzo con Salvini a Messina"

“Sull’esito del voto referendario in Sicilia tutti noi dobbiamo fare mea culpa. Io ho fatto campagna per il Sì a Messina, alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia e Forza Italia l’hanno fatta in altre province, altri si sono impegnati di meno ma non bisogna cercare i colpevoli”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

Dopo la sconfitta del sì, per il senatore leghista “è chiaro che serve un chiarimento politico tra i partiti della coalizione di centrodestra”. “Senza analizzare questa sconfitta e metterla a frutto – spiega Germanà – rischiamo di andare a sbattere”. Era un quesito molto tecnico, spiegato forse poco. Ma guardiamo avanti”. Il segretario della Lega in Sicilia ricorda il prossimo appuntamento: “Ci sono altre sfide ora e il 28 marzo abbiamo la grande mobilitazione a Messina per il Sì al ponte sullo Stretto, alla presenza di Matteo Salvini”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Risanamento a Messina, ArisMè tra risultati raggiunti e nuove sfide di rigenerazione urbana
Il trumpismo, le destre e la guerra globale permanente
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED