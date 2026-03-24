 Tiro con l'arco, più medaglie per Messina Archery Team a Trapani

Tiro con l’arco, più medaglie per Messina Archery Team a Trapani

Redazione

Tiro con l’arco, più medaglie per Messina Archery Team a Trapani

martedì 24 Marzo 2026 - 19:17

Al campionato regionale la squadra guidata da Daniela Potoschi ha avuto più riconoscimenti

Sabato e domenica a Trapani la Messina Archery Team ha ottenuto diversi successi al campionato
regionale indoor di tiro con l’arco. Guidato dalla tecnica Daniela Potoschi, il team ha portato a casa dei podi in diverse categorie.

I premi

Ed ecco i risultati. Titolo di campionessa regionale master femminile e oro negli assoluti femminili per la stessa Daniela Potoschi e si riconferma campionessa regionale allievi femminili, per il secondo anno di seguito, Simona Quartarone.
Argento per la squadra master maschile composta da Marco Macrì, Francesco Ugliera e Fabio Mondello.
Argento anche alla squadra assoluti femminile composta da Potoschi, Simona Quartarone, Sofia Mostaccio.
Bronzo per la squadra allievi femminili composta da Simona Quartarone, Sofia Mostaccio e Alessandra Interdonato.
Ottavo posto nella categoria ragazzi, al suo primo campionato regionale, per Gabriele Mirulla. Nell’individuale arco nudo senior maschile, al loro primo campionato regionale, 8º posto per
Salvatore Interdonato e 10° posto per il compagno di squadra Francesco Previte.

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