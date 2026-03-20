Referendum giustizia, il comitato per il no chiude la campagna a piazza Cairoli

Iniziativa stasera a Messina. "No alla guerra e no al ponte" le altre due linee guida con Floridia, Provenzano e Barbagallo

MESSINA – Referedum costituzionale del 22 e 23 marzo. Il comitato referendario per il “no” chiuderà la campagna referendaria regionale con un’iniziativa pubblica che si terrà a Messina stasera alle 18 a piazza Cairoli. Saranno presenti la senatrice Barbara Floridia, del Movimento Cinquestelle, il deputato del Partito democratico Giuseppe Provenzano e il parlamentare e segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo.

Si legge in una nota: “Sarà un momento politico e partecipativo importante, aperto alla cittadinanza, per ribadire con forza le ragioni del triplice “No”: No a un referendum che rischia di indebolire i diritti e la partecipazione democratica, no alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, no al progetto del Ponte sullo Stretto, simbolo di un modello di sviluppo sbagliato, distante dai bisogni reali dei territori.

All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti dei comitati civici ed esponenti politici nazionali e regionali”.

“L’appuntamento rappresenta non solo la chiusura della campagna referendaria, ma anche un’occasione per costruire una visione alternativa di futuro per la Sicilia e per il Paese: una visione fondata sulla pace, sulla giustizia sociale, sulla tutela dell’ambiente e su investimenti utili e sostenibili”, viene sottolineato.

Il comitato “invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi per affermare insieme una scelta chiara: dire no a chi vuole riportare indietro i diritti, no a un’economia di guerra, no a grandi opere inutili, e sì a un modello di sviluppo equo, sostenibile e vicino ai territori”.

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