La resistenza al cambiamento e la città sostenibile

L'aumento dei prezzi del petrolio, il cambiamento climatico e abitudini più salutari rendono la mobilità sostenibile una scelta vantaggiosa, anche a Messina

di Raffaella Spadaro

Messina sta compiendo passi concreti verso una mobilità più sostenibile, con piste ciclabili esistenti o in corso di realizzazione (Lungomare, Centro, Ganzirri–Torre Faro) e potenzialità di sviluppo in quartieri come Cairoli‑Stazione, e villaggi come Contesse, Gazzi, Tremestieri, Giampilieri. Sono in programmazione anche interventi di collegamento a pettine dei centri collinari con la dorsale rivierasca. Questa visione è ideale per creare una rete ciclabile continua, sicura e integrata con trasporto pubblico e servizi come il bike sharing, che possono incentivare sempre più cittadini a scegliere la bici per gli spostamenti quotidiani.

Nonostante la resistenza da parte di una percentuale, più o meno vasta, di persone ad abbandonare l’auto, diversi fattori stanno rendendo il cambiamento più urgente e vantaggioso:

l’aumento dei prezzi del petrolio, che rende l’uso dell’automobile sempre più costoso;



la necessità di ridurre emissioni e traffico urbano, che incoraggia scelte più sostenibili in un’ottica di contrasto al cambiamento climatico. Questa opzione, sempre più urgente, trova oggettivo fondamento nei diversi disastri di cui abbiamo avuto drammatica testimonianza anche nel nostro territorio;



l’esigenza di praticare un modello di vita in cui il movimento eseguito con costanza rappresenta uno strumento essenziale per evitare l’impatto negativo sul nostro organismo di obesità, diabete, ipertensione, colesterolo alto e altre malattie croniche.

Le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Messina ha anche già sviluppato infrastrutture per i veicoli elettrici: la città dispone di una rete di decine di punti di ricarica per auto elettriche gestiti da diversi operatori (Enel X, A2A e Ewiva per citarne alcuni), compresa una stazione ad alta potenza (300 kW) su Viale Boccetta, utile anche a chi arriva o parte dalla Sicilia in auto elettrica.

Questa infrastrutturazione di ricarica per l’elettrico – più di cento colonnine di ricarica installate in città – è un elemento importante perché accanto alle piste ciclabili mostra una visione di mobilità sostenibile più ampia, dove anche l’auto elettrica trova spazio e servizi.

La mobilità sostenibile presupposto essenziale per ottenere fondi

Sul fronte dei fondi, la mobilità sostenibile e la pianificazione che ne è alla base sono requisiti strategici per accedere a molti bandi nazionali, regionali ed europei. Esistono, inoltre, linee di finanziamento dedicate specificamente a progetti sulla ciclabilità. Ricordiamo, a questo proposito, l’iniziativa “Bici in Comune” promossa dal Ministro per lo Sport.

Messina può, dunque, trasformare la resistenza all’abbandono dell’auto in un’opportunità, sfruttando il contesto di prezzi del petrolio in crescita e le risorse dedicate alla sostenibilità per costruire una città più verde, moderna e capace di ottenere finanziamenti importanti per piste ciclabili, bike sharing e infrastrutture per veicoli elettrici.

Raffaella Spadaro

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