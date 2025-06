Referendum. Si vota fino alle 15, 253 sezioni a Messina

MESSINA – Referendum dell’8 e 9 giugno. Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle ore 15, a seguire lo scrutinio delle schede referendarie.

I seggi delle 253 sezioni cittadine, comprensivi dei 9 seggi speciali, si sono regolarmente ricostituiti stamani e sono riprese le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 15. Appena completate le operazioni di riscontro inizierà lo scrutinio delle schede referendarie.

Attraverso il nuovo sito dedicato, sviluppato internamente dal Comune dal Servizio Rtd, gli elettori, collegandosi al portale Referendum all’indirizzo https://elezioni.comune.messina.it, possono ricevere informazioni chiare e aggiornate sui cinque quesiti referendari attraverso una guida sintetica e accessibile.

Il portale include:

• Schede sintetiche e approfondimenti per ciascun quesito;

• Indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;

• Informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;

• Design responsive per un’esperienza ottimale da smartphone, tablet e PC.

Il secondo strumento digitale è il servizio online “Dove voto” che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale tramite:

• Ricerca per nome, cognome e codice fiscale;

• Mappa geolocalizzata dei seggi.

Il servizio è disponibile online all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it .

Il Comune renderà disponibili in tempo reale le percentuali di affluenza e, al termine dello scrutinio, i risultati ufficiali dei cinque quesiti referendari.

Tutti i dati saranno pubblicati sul portale elettorale del Comune

L’affuenza il primo giorno

Alle 23 di ieri ha votato in Italia il 22,07%. E a Messina il 17,04. Nella città metropolitana il 16.33%.

Nel refendum del 2011 sull’acqua, il primo giorno, si era raggiunto il 41%.Si vota ancora lunedì 9 dalle 7 alle 15.

Alle 19 di oggi, invece, affluenza del 15,8% in Italia. A Messina il 12,02 per cento.

Si vota poco al sud: Calabria (16.23%), Sicilia (16.32%), Sardegna e Molise non sono stati coinvolti da questo referendum, se ci atteniamo al primo giorno. Toscana (29.99%) e Emilia Romagna (28.85%) in testa come partecipazione.

