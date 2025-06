Referendum. Si vota fino alle 15, affluenza bassa anche in Calabria, a Reggio è stata del 15,84%

Nella provincia di Reggio Calabria si è fermata al 13,40%, mentre in città l’affluenza è stata del 15,84%

Si vota fino alle ore 15 di oggi per i cinque quesiti referendari sul lavoro e la cittadinanza. Dopo la prima giornata di consultazioni, i dati sull’affluenza indicano una partecipazione molto bassa su tutto il territorio nazionale.

In Calabria registra una delle percentuali più basse d’Italia, confermando un trend già emerso nelle prime ore di domenica. La soglia del quorum, necessaria per rendere validi i referendum, appare al momento difficile da raggiungere con il 22,73% di ieri. Nella provincia di Reggio Calabria si è fermata al 13,40%, mentre in città l’affluenza è stata del 15,84%.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. I risultati definitivi sono attesi in serata.