Reggina 1914, la società salda i debiti e presenta ricorso Covisoc - Tempostretto

"Ci siamo attivati, per far valere le nostre ragioni, sempre nel totale rispetto dei ruoli e degli organismi preposti a valutare il nostro operato"

REGGIO CALABRIA – La Società Reggina 1914 comunica che ieri sera, 5 luglio,” è stato formalmente presentato ricorso alla Covisoc per chiedere l’ammissione al prossimo campionato di calcio di serie B. Si è inoltre ottemperato, anticipando il versamento delle scadenze del prossimo 12 luglio previsto dalla sentenza di omologa, al versamento delle restanti di quanto dovuto all’erario. Grazie anche al supporto delle Istituzioni che hanno a cuore le sorti amaranto e quindi della Città, ci siamo attivati, presso tutte le sedi di competenza, per far valere le ragioni societarie e sportive della Reggina, sempre nel totale rispetto dei ruoli e degli organismi preposti a valutare il nostro operato.”