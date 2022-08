Reggina, i favolosi 49 anni di mister Pippo Inzaghi... in amaranto! - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Per la prima volta, compleanno con la divisa amaranto per mister Pippo Inzaghi, neoallenatore della Reggina.



Il 9 agosto del 1973 la sua data di nascita, a Piacenza, dove ricordano sempre i suoi natali con orgoglio. Ma quest’anno è un anno speciale per la squadra e la società amaranto, che possono festeggiare il ‘loro’ Superpippo.



…Che peraltro ha ricevuto gli auguri per il suo compleanno numero 49 anche da blasonatissime squadre che ha contribuito a fare grandi coi suoi numerosi, pesantissimi gol: per esempio, il Milan e la Juventus.

