Reggio. 14enne aggredito, con sputi pugni e calci da tre balordi nella piazzetta del Waterfront

I tre hanno aggredito il giovane, con calci e pugni all'addome per poi sottrargli le chiavi della bici elettrica

REGGIO CALABRIA – Aggredito con sputi calci e pugni alla testa da tre persone. Vittima un 14enne che si trovava insieme ad alcuni amici nella piazzetta di fronte il Waterfront della via Marina. Obiettivo dei tre balordi la bici elettrica del 14enne. Il fatto è accaduto domenica scorsa, i quali dopo aver picchiato il giovane malcapitato hanno aggredito anche gli altri ragazzi che erano con lui. I tre, secondo le testimonianze dei presenti, dopo aver scavalcato il cancello che immette nella piazzetta, hanno aggredito il giovane, con calci e pugni all’addome per poi sottrargli le chiavi della bici elettrica, per poi darsi alla fuga. Subito dopo sono giunti sul posto le Forze dell’Ordine, mentre il giovane è stato portato al Pronto Soccorso dov’è gli sono state riscontrate ferite guaribili in 5 giorni.