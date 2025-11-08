Reggio. “4 Ristoranti”, concluse le riprese con Alessandro Borghese

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha ringraziato Alessandro Borghese per le bellissime parole che ha rivolto alla città

REGGIO CALABRIA – Si sono concluse, dopo quattro intense giornate all’insegna del gusto e delle eccellenze locali, le riprese della celebre trasmissione “4 Ristoranti” condotta dallo chef Alessandro Borghese. Questa volta il viaggio tra i sapori italiani ha fatto tappa proprio a Reggio Calabria, per raccontare e valorizzare la nostra cucina e le nostre tradizioni.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha ringraziato Alessandro Borghese per le bellissime parole che ha rivolto alla città, e Sky che ancora una volta, dopo la splendida esperienza di Calciomercato L’Originale, ha scelto Reggio Calabria come location per una delle sue produzioni più amate.

“Abbiamo avuto l’onore di ospitare il verdetto finale di “4 Ristoranti” nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio” Ha dichiarato il primo cittadino .

“Chiacchierando con Alessandro ho scoperto che, in un certo senso, siamo “nati insieme”: proprio quando io ho iniziato a fare il sindaco, lui ha cominciato la sua avventura con “4 Ristoranti”.

Da allora a lui si è imbiancato il pizzetto… e a me i capelli!

P.S. Nell’occasione abbiamo anche ufficializzato la sua candidatura a sindaco della città, dopotutto, Alessandro è l’unico in Italia il cui voto può davvero “confermare o ribaltare completamente la situazione”.