Reggio aderisce all’iniziativa artistica nazionale “Agile” a sostegno della prevenzione dei tumori

Il progetto nasce da Francesca Donateo che ha sviluppato una particolare sensibilità sulla tematica per esperienze di vissuto personale

REGGIO CALABRIA – Il Comune di Reggio Calabria ha concesso il proprio patrocinio morale al progetto “AGILE”, un’iniziativa artistica nazionale a supporto della sensibilizzazione sulla prevenzione e la lotta ai tumori, in occasione della giornata internazionale del “World Cancer Day” che sarà celebrata il 4 febbraio prossimo. Il progetto nasce dall’idea dell’artista visiva Francesca Donateo che ha sviluppato una particolare sensibilità sulla tematica a causa di esperienze di vissuto personale. La stessa ha coinvolto attivamente l’artista visivo LBS (Bruno Salvatore Latella), apprezzato nel campo artistico nazionale e internazionale per la sua capacità comunicativa tramite la street art, nella realizzazione di tre manifesti dal forte valore sociale a sostegno della lotta e della prevenzione consapevole contro le malattie tumorali.

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria, grazie alla volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha voluto, dunque, associarsi alla rete di enti ed istituzioni che hanno condiviso il progetto, riconoscendone l’importanza della mission votata a far riflettere la comunità locale in modo attivo e ad esprimere la propria vicinanza a coloro che sono stati colpiti direttamente o indirettamente dalla malattia.

L’iniziativa nazionale è stata promossa da TV-Management, nella figura del curatore Tommaso Venco, e da Dartestudio nella persona del direttore artistico Andrea Tapparini.