Reggio. Agenti di Polizia Locale, on line il bando - Tempostretto

Il bando prevede la selezione di 14 unità da inquadrare nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale Categoria C1

REGGIO CALABRIA – Cresce ancora il numero degli agenti in forze al Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria. Come annunciato qualche settimana fa, è stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione lavoro di 14 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale – categoria C1. A darne notizia in una nota congiunta l’Assessora alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Giuggi Palmenta, e l’Assessore al Personale, Francesco Gangemi.

La selezione per titoli ed esami prevede la stipulazione di 14 contratti di formazione e lavoro, a tempo pieno e determinato, per la categoria C, posizione economica C1 profilo professionale “Agente di Polizia Locale” per 12 mesi, atti ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

Il bando sarà disponibile sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, e sul sito internet del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso.

Più sicurezza e presenza

“Una buona notizia – commentano in una nota gli Assessori Palmenta e Gangemi – in linea con gli indirizzi politici di un’Amministrazione che, su precisa indicazione del sindaco Falcomatà, ha da subito puntato ad un allargamento in termini numerici e qualitativi, del lavoro prezioso degli agenti di Polizia locale in forza al nostro Comando. Ringraziamo gli uffici per la brillante attività amministrativa svolta, che ha consentito la pubblicazione del bando, attraverso il lavoro del Direttore Generale Demetrio Barreca, la Dirigente Iolanda Mauro ed il Comandante Salvatore Zucco, che sta portando avanti un lavoro egregio alla guida del Comando reggino e degli agenti che vi operano quotidianamente. Un’attività che non solo garantisce una maggiore sicurezza sulle nostre strade, ma che costituisce il segno di una maggiore presenza delle istituzioni sul vasto territorio cittadino. In questo senso – concludono – speriamo che l’arrivo di ulteriori 14 unità in servizio al nostro comando possa rappresentare un’ulteriore implementazione delle attività al servizio della comunità cittadina, oltre che l’avvio di una processo che punta all’allargamento delle dotazioni alla pianta organica di tutti gli uffici comunali”.