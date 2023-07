Reggio. Ai Tesori del Mediterraneo, la Regata internazionale e il contest con Accademia Belle Arti - Tempostretto

Una quindicesima edizione che sarà straordinaria, tra salotti televisivi, la cittadella, la Regata del Mediterraneo,con un settore più prettamente culturale

REGGIO CALABRIA – Come sempre tantissimi gli appuntamenti all’interno di questa grande manifestazione. I Tesori del Mediterraneo sul Lungomare Falcomatà dal 25 al 30 luglio 2023. Una XVIII edizione che sarà straordinaria, tra salotti televisivi, la cittadella, la Regata del Mediterraneo, e poi il settore più prettamente culturale che mette insieme due rubriche particolarmente amate quali gli Incontri letterari, nel corso dei quali verranno ospitati autori di interessanti letture, e il Premio Apollo. Il Premio Apollo è un contest che nella versione “winter” si chiama “Apollo School” ed è pensato per coinvolgere, abituare e appassionare alla lettura, al pensiero critico, alla creatività, gli studenti delle scuole secondarie.

Nella versione estiva invece, quella ospitata all’interno de I Tesori, si rivolge alle case editrici, sino allo scorso anno solo quelle di tutta la Calabria. Ma gli organizzatori de I Tesori, Natalia Spanò e Paolo Catalano, pensano sempre più in grande e hanno accettato, per questa nuova edizione, richieste provenienti anche dalla Sicilia. Rubbettino, Ferrari, Falzea, Santelli, Città del Sole, La Rondine, Luigi Pellegrini, Falco, Rossini, Laruffa, Ga Editori, Edizioni Arianna, le case editrici partecipanti a questa nuova edizione, ancora più ricca e sempre più diffusa e apprezzata sul territorio, non solo regionale. E di un contesto di internazionalità si può parlare grazie all’amatissima Regata del Mediterraneo che vede le acque dello Stretto divenire teatro di una competizione unica nel suo genere, tra equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero: Città

Metropolitana di Reggio Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Il Palio Città di Taranto, Comune di Civitavecchia, CUS Palermo, CUS Bari Uniba, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Malta, Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Lega Navale Sezione di Brindisi. Una grande suggestione quella delle barche in stile mitologico, delle quali ormai si parla ovunque, avendo grande eco in tutta l’Italia. Una risonanza molto importante che porta il nostro splendido mare, le nostre coste, la nostra cultura in giro per il Belpaese, dove attraverso I Tesori si mette in atto una fondamentale azione di

promozione del territorio metropolitano.

Anche quest’anno prosegue un’altra iniziativa, questa volta più giovane, nata nella precedente edizione e che ha riscosso grandissimo successo: il contest di decorazione delle barche a cura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Sacchetti. Così, le barche decorate lo scorso anno sono tornate bianche, ad eccezione dell’imbarcazione con la decorazione vincitrice che è divenuta definitiva. Le barche, anche quest’anno, entreranno in acqua con le meravigliose immagini dei ragazzi dell’Accademia, ma solo una diventerà definitiva e si aggiungerà a quella dell’anno scorso.