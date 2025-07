Reggio. Al Circolo Polimeni la Fondazione Italo Falcomatà presenta il nuovo romanzo di Gianfrancesco Turano

L’evento si terrà al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” . A dialogare con l’autore sarà Consolato Minniti, con letture a cura di Cinzia Messina

REGGIO CALABRIA – E’ previsto per questa sera alle ore 19:00, l’incontro promosso dalla Fondazione Italo Falcomatà con lo scrittore e giornalista Gianfrancesco Turano, in occasione della presentazione del suo ultimo romanzo “I buoni non esistono” (ed. SEM).

L’evento si terrà presso il Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria (Via D. Travia, Parco Pentimele), in collaborazione con il Circolo Culturale “Guglielmo Calarco”. A dialogare con l’autore sarà Consolato Minniti, con letture a cura di Cinzia Messina.

“I buoni non esistono” è un noir intenso e attuale che segue Mariano Greco, ex poliziotto reinventatosi investigatore privato in una Milano sospesa tra passato e futuro. Un intreccio di affari, ideologie e crimini in cui si mescolano etica, ambiguità e scelte difficili.

L’autore Gianfrancesco Turano a Reggio Calabria nel 1962, è giornalista, scrittore e inviato per L’Espresso. Ha raccontato con lucidità il mondo delle mafie, dei poteri economici e delle zone d’ombra del nostro Paese. È autore di romanzi e inchieste di successo tra cui “Ragù amaro” (2003), “Catene” (2005), “Il caso Parolisi” (2012), “Salutiamo, amico” (2020) e “Plόemos” (2022). Con “I buoni non esistono” conferma il suo sguardo affilato sul presente e sull’umanità.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di iniziative culturali promosse dalla Fondazione Italo Falcomatà per stimolare il dibattito civile e letterario in città.