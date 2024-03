Reggio. Al Granillo il corso di abilitazione a Uefa C dell’Associazione italiana allenatori calcio 

Il corso per allenatori di settore giovanile, riservato anche a soggetti con disabilità motorie consentirà di svolgere l'attività in tutta Europa

REGGIO CALABRIA – La sala stampa e il terreno di gioco dello stadio “Oreste Granillo” saranno dati in concessione di utilizzo gratuita all’Associazione italiana allenatori calcio (A.I.A.C.) per il corso di abilitazione a Uefa C. È quanto deciso dalla Giunta comunale di Reggio Calabria che ha approvato, nella seduta dello scorso 25 marzo, la relativa proposta di deliberazione. Era stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Settore Tecnico) a indire un bando di ammissione al corso per l’abilitazione a UEFA C, riservato ai residenti nella Regione Calabria, da svolgersi nella Città di Reggio Calabria dal 6 maggio 2024 al 29 giugno 2024.

A tal proposito, il Gruppo Provinciale A.I.A.C. di Reggio Calabria aveva richiesto l’utilizzo della sala stampa e del terreno di gioco dello stadio “Granillo” per lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche del corso. “UEFA C” è un corso per allenatori di settore giovanile, riservato anche a soggetti con disabilità motorie (che potranno essere ammessi direttamente al corso anche in soprannumero), e, perciò, assume importanza anche a livello europeo in quanto i candidati, all’esito dello stesso, acquisiranno il patentino di allenatore e potranno svolgere attività in tutti i Paesi Europei.

La scelta, da parte della F.I.G.C., di Reggio quale città della Calabria ospitante la realizzazione dell’evento, giunge dopo sei anni dallo svolgimento dell’ultimo analogo corso e, soprattutto, assume carattere di straordinarietà non soltanto per la valenza sportiva, ma anche per l’interesse pubblico che suscita in gran parte della cittadinanza, considerando la partecipazione di diversi tecnici già calciatori e allenatori della maggiore squadra di calcio cittadina nelle serie superiori, che interverranno durante il corso. In particolare, il calendario prevede lo svolgimento del corso: dal 06 all’11 maggio; dal 13 al 18 maggio; dal 20 al 25 maggio; dal 27 maggio al 01 giugno; dal 10 al 15 giugno; dal 17 al 22 giugno; dal 26 al 29 giugno 2024. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (18:00-20:00; 20:30-22:30) e il sabato (8:30-10:30; 11:00-13:00). Il terreno di gioco verrà utilizzato limitatamente ad alcune sedute di tecnica e tattica calcistica e per gli esami finali.