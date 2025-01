Reggio. Al via la macchina organizzativa del Carnevale, riunione operativa a palazzo San Giorgio

La macchina organizzativa dell’Amministrazione comunale è in moto per programmare eventi stimolanti e di qualità

REGGIO CALABRIA -Nemmeno il tempo di spegnere le luci colorate che hanno accompagnato “Reggio città Natale” che la macchina organizzativa dell’Amministrazione comunale è di nuovo in moto per la programmazione di attività per le festività di Carnevale che si preannunciano ricche di novità e coinvolgenti per tutti i cittadini.

Si è svolta a Palazzo San Giorgio la prima riunione operativa tra il sindaco Giuseppe Falcomatà, gli Assessori Anna Briante, Marisa Lanucara, Carmelo Romeo e le dirigenti dei settori Programmazione, Carmen Stracuzza, Loredana Pace di Sviluppo economico e Daniela Roschetti per Istruzione, la segretaria generale Antonia Criaco e il capo di gabinetto Antonio Ruvolo.

Un incontro che ha avuto l’obiettivo di avviare le attività di preparazione per una manifestazione che, pur riprendendo e arricchendo gli eventi di successo già realizzati durante il periodo natalizio, si contraddistinguerà anche per proposte innovative.

Il sindaco Falcomatà ha sottolineato come lo scopo siia quello di «offrire eventi stimolanti e di qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei cittadini e turisti, soprattutto dopo l’ottima riuscita di “Reggio città Natale”». La positività e la partecipazione che hanno contraddistinto le festività natalizie hanno infatti rappresentato un trampolino di lancio per il prossimo programma, che intende continuare a coinvolgere la comunità e a valorizzare il territorio in modo organico e coordinato.

La riunione ha permesso di fare il punto su tempi e modalità di realizzazione degli eventi. È stata infatti assegnata una priorità per l’Amministrazione anticipare i tempi e mettere in campo una programmazione puntuale ed unitaria, che rispetti i giusti margini di preparazione per garantire il successo dell’iniziativa.

Gli eventi legati al Carnevale, così come per le festività natalizie, non saranno iniziative spot, ma parte di una visione più ampia che coinvolgerà l’intera città in un progetto di valorizzazione continua e sostenibile, senza costi per le casse comunali e quindi a carico della comunità cittadina.

In particolare per la festività del Carnevale, in linea con la tradizione, è stata proposta una sinergia con gli istituti scolastici locali, che potranno contribuire attivamente all’animazione del territorio.