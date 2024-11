Reggio. Al via La Porta del Mediterraneo, l’incoming tour della Regione Calabria

Un viaggio alla scoperta di sapori autentici e di meraviglie storiche e archeologiche, capaci di conquistare ogni visitatore

REGGIO CALABRIA – Prende il via oggi un lungo weekend di arte, cultura e natura alla scoperta di Reggio Calabria e della sua provincia, immersi in un territorio ricco di tesori naturali e gastronomici. “La Porta del Mediterraneo”, questo il titolo dell’incoming tour promosso dalla Regione Calabria e da Calabria Straordinaria, in programma fino a domenica 1 dicembre, che fornirà l’opportunità di conoscere da vicino alcuni luoghi del territorio di Reggio Calabria a una selezione di operatori turistici italiani e europei.

Un viaggio alla scoperta di sapori autentici e di meraviglie storiche e archeologiche, capaci di conquistare ogni visitatore. Il programma prevede una prima giornata dedicata all’accoglienza, con la visita al Parco Nazionale Archeologico di Locri Epizefiri. Nel pomeriggio tappa a Casignana, dove sarà possibile ammirare i Mosaici di Villa Romana, risalenti al IV secolo d.C., tra i più belli e meglio conservati d’Italia. In serata fermata a Roccella Ionica.

Il secondo giorno sarà dedicato alla scoperta della Locride, zona orientale della Calabria ricca di storia e cultura. Si parte dal Musaba, il parco-museo all’aperto a Mammola, fondato dall’artista Nik Spatari e dalla sua compagna Hiske Maas, dove sarà possibile ammirare le loro opere e quelle di altri artisti contemporanei. Successivamente si raggiungerà Roccella Ionica con visita al Castello e al Porto. A seguire, sosta agli scavi dell’antica Kaulon. Nel pomeriggio sarà la volta di Gerace, uno dei borghi più belli d’Italia, arroccato su una collina che domina la costa.

Il terzo giorno del tour proseguirà nella Bovesia, la zona meridionale della Calabria, dove si conserva la lingua e la cultura greco-calabra. La prima tappa sarà Pentidattilo, borgo fantasma situato su una roccia a forma di mano, che deve il suo nome al greco penta-daktylos, cinque dita. Si proseguirà poi verso Roghudi Nuova. Nel pomeriggio, il tour porterà a Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace, il Museo Nazionale e passeggiare sul Lungomare Falcomatà, per godere della vista sullo Stretto di Messina. In serata, visita al borgo marinaro di Scilla.

Durante la giornata conclusiva dell’incoming, spazio agli incontri B2B rivolti agli operatori del settore. Sarà questa l’occasione per favorire il matching tra la filiera turistica locale e i tour operator internazionali, giunti a Reggio Calabria per seguire l’evento.