Reggio. Al via la ristrutturazione della mensa del Convitto Campanella: finanziamento PNRR da 448.500 euro

REGGIO CALABRIA – Un importante intervento di edilizia scolastica è in arrivo per la città di Reggio Calabria. È stato infatti ammesso al finanziamento del PNRR il progetto di ristrutturazione e adeguamento normativo della mensa scolastica del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, uno degli istituti più storici e prestigiosi del territorio.

A darne notizia è il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, che sottolinea come l’intervento, del valore complessivo di 448.500 euro, rappresenti un passo fondamentale per garantire ambienti scolastici moderni, funzionali e sicuri.

Il progetto riguarderà in particolare i locali mensa e i servizi correlati situati al piano seminterrato dell’edificio. “L’avvio dei lavori rappresenta un momento significativo nel percorso di ammodernamento delle nostre scuole – spiega Versace –. La Città Metropolitana continua a investire nella scuola, consapevole che è intorno ad essa che cresce e si sviluppa una comunità.”

Il vicesindaco ha inoltre ringraziato il dirigente del settore Edilizia scolastica, Domenico Mezzatesta, e il suo staff per il costante impegno nel monitoraggio delle strutture scolastiche metropolitane e nella ricerca di soluzioni, sia attraverso le risorse interne che mediante bandi e finanziamenti esterni.

“Il risultato finale – conclude Versace – sarà un ambiente educativo migliorato, in grado di offrire opportunità di apprendimento ancora più stimolanti per i nostri studenti. Un investimento particolarmente importante, visto l’alto numero di ragazzi provenienti da tutta la provincia che frequentano il Convitto Campanella.”