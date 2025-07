Reggio. Alla Metrocity 75 assunzioni a tempo indeterminato, pubblicato il bando

Le candidature potranno essere presentate attraverso il portale InPA, a partire dalle ore 00:01 del 2 luglio 2025 e fino alle ore 23:59 del 1° agosto 2025

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica che, in attuazione del vigente PIAO 2025–2027, sono in corso di pubblicazione, a partire dalle 00:01 del 2 luglio 2025, i bandi di concorso pubblico per il reclutamento e l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 75 nuove unità professionali da inserire nella dotazione organica dell’Ente. I bandi saranno consultabili all’interno del portale di reclutamento InPA (www.inpa.gov.it) e sul portale istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso, all’indirizzo https://amministrazionetrasparente.cittametropolitana.rc.it/



I profili professionali oggetto della selezione sono i seguenti:

Operatore amministrativo – n. 5 unità; Istruttore amministrativo – n. 10 unità; Istruttore contabile – n. 5 unità; Istruttore tecnico – n. 10 unità; Specialista Area Amministrativa – n. 13 unità; Specialista Area Economico-Finanziaria – n. 6 unità; Specialista Area Tecnica – Architetto – n. 4 unità; Specialista Area Tecnica – Ingegnere – n. 12 unità; Specialista Area Informatica – n. 7 unità; Specialista Area Legale – Avvocato – n. 3 unità.



Le candidature potranno essere presentate attraverso il portale InPA, a partire dalle ore 00:01 del 2 luglio 2025 e fino alle ore 23:59 del 1° agosto 2025. Per ulteriori informazioni e per la consultazione completa dei bandi si invita a fare riferimento esclusivamente ai portali istituzionali.

Soddisfazione per l’importante notizia è stata espressa dal sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà. “Un passaggio fondamentale – ha affermato il massimo rappresentante di Palazzo Alvaro – per rafforzare la struttura burocratica e gestionale dell’ente, frutto di una nuova visione dell’agire amministrativo che punta su trasparenza, competenze e meritocrazia. Dopo la stagione concorsuale al Comune di Reggio Calabria, anche la Città Metropolitana avvia i suoi bandi per le assunzioni, offrendo un’opportunità di riscatto a tanti giovani reggini che avranno l’opportunità di cimentarsi in un contesto meritocratico. Un contesto in cui, come spesso ci piace affermare, in cui va avanti chi conosce qualcosa e non chi conosce qualcuno”.

“Con i nuovi concorsi, in linea con gli indirizzi di mandato, superiamo un approccio culturale che in passato è stato a lungo improntato esclusivamente al precariato, e diamo slancio ad un apparato in carenza di organico e che da anni necessitava di nuove professionalità e nuove risorse umane”. “Guardiamo al futuro con maggiore ottimismo, consapevoli del fatto – aggiunge il Sindaco – che questi concorsi siano frutto di un lavoro di pianificazione e programmazione, portato avanti anche grazie all’attività portata avanti in questi anni dal vicesindaco con delega al Personale Carmelo Versace, che darà l’opportunità a tanti giovani della nostra terra di potersi spendere al servizio della Città Metropolitana e della nostra comunità”.

“In questi giorni – ha concluso il sindaco – ho sentito alcune polemiche proprio su questo. Chi si oppone preventivamente ad un concorso pubblico vive evidentemente sulla luna. Peraltro trovo assurdo che a protestare sia una parte politica che i concorsi pubblici non li ha mai fatti. Anche in questo caso siamo di fronte ad una evidente diversità culturale. Noi le assunzioni le facciamo per concorso, dando un’occasione ai nostri giovani e scegliendo, in maniera trasparente, i migliori”.