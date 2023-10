Reggio. All’UniMed, il seminario su “Sinergie per il lavoro agricolo di qualità in Calabria" - Tempostretto

Con questa iniziativa si vuole porre al centro del dibattito aspetti e tematiche fondamentali per il settore agricolo e agroalimentare calabrese

REGGIO CALABRIA – Si svolgerà giovedì 12 ottobre , a partire dalle ore 09:30, nell’Aula Magna “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il seminario formativo regionale “Sinergie per il lavoro agricolo di qualità in Calabria. Sicurezza, Formazione, Partecipazione”, organizzato da Fai Cisl Calabria, Foragri, Agrilavoro Edizioni e Terra Viva. «Con questa iniziativa – ha spiegato Michele Sapia, Segretario Generale della Fai Cisl Calabria – vogliamo porre al centro del dibattito aspetti e tematiche che riteniamo fondamentali per il settore agricolo e agroalimentare calabrese, come salute e sicurezza, formazione, bilateralità, mercato del lavoro, centralità della persona, considerata l’importanza sociale, economica e occupazionale che l’agricoltura riveste nella nostra regione. Un momento di riflessione per analizzare caratteristiche e criticità dell’agricoltura calabrese, ma anche evidenziare opportunità ed esaltare l’eccellenza delle produzioni agroalimentari regionali e, insieme, socializzare proposte al fine di mettere a sistema le potenzialità di questo settore produttivo, un asset strategico per il territorio, la società e le future generazioni, attraverso la valorizzazione del lavoro agricolo di qualità. Questo evento potrà, inoltre, rappresentare una preziosa occasione per sostenere la campagna di raccolta firme promossa dalla Cisl sulla legge di iniziativa popolare “La Partecipazione al Lavoro, per cui sarà allestito un apposito spazio informativo all’interno dell’aula». I lavori saranno introdotti dal Presidente di Foragri, Vicenzo Conso, per poi proseguire con i saluti del Rettore dell’Università di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, del Segretario Generale della Cisl calabrese, Tonino Russo e del Presidente del Consiglio dell’Ordine regionale dei Dottori Agronomi e Forestali, Antonino Sgrò. Seguirà la relazione del Segretario Generale della Fai Cisl Calabria Michele Sapia, e gli interventi di Ercole Giap Parini, docente di Sociologia dell’Università della Calabria, di Giacomo Falcone, docente di Economia ed Estimo rurale dell’Università Mediterranea, di Fabio Lo Faro, Direttore Generale dell’Inail Calabria, di Giuseppe Greco, Direttore Generale dell’Inps Calabria, di Fulvia Caligiuri, neo commissario dell’Arsac, di Francesco Lucia, Dirigente del Settore regionale “Prevenzione e Sanità Pubblica”, di Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria. Presente anche il Segretario Generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota a cui saranno affidate le conclusioni. L’iniziativa conclude un percorso formativo che ha visto in questi mesi coinvolti dirigenti e operatori della Fai Cisl regionale, esperti del settore agricolo, Enti regionali ed aziende agricole del territorio calabrese, attraverso un progetto finanziato da Foragri. L’evento è patrocinato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dall’Azienda regionale Arsac e dall’Inail Calabria.