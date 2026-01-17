 Reggio. Alta velocità, Versace: “infrastrutture strategiche per lo sviluppo e il rilancio del territorio”

Reggio. Alta velocità, Versace: “infrastrutture strategiche per lo sviluppo e il rilancio del territorio”

Redazione

Reggio. Alta velocità, Versace: “infrastrutture strategiche per lo sviluppo e il rilancio del territorio”

Tag:

sabato 17 Gennaio 2026 - 18:28

REGGIO CALABRIA – Le grandi infrastrutture come leva di crescita economica, culturale e turistica per la Calabria. È questo il messaggio lanciato dal sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto a Palazzo Alvaro all’incontro promosso dal Touring Club Italiano dal titolo “Alta velocità Salerno–Reggio Calabria, quale futuro”.

Nel suo intervento, Versace ha sottolineato come parlare di grandi opere significhi parlare di sviluppo complessivo del territorio. “Quando si affronta il tema delle infrastrutture – ha affermato – si entra nel merito di piani strategici capaci di rilanciare l’intera area metropolitana”. Da qui il ringraziamento al Touring Club Italiano per aver promosso un nuovo momento di confronto che ha visto riuniti rappresentanti del mondo universitario, economico, commerciale e culturale, oltre a tecnici e ingegneri.

Non è la prima volta che Palazzo Alvaro ospita iniziative di questo tipo. “Ci piace essere coprotagonisti – ha spiegato Versace – perché l’approccio del Touring Club è sempre propositivo, anche su un tema cruciale come quello dell’alta velocità ferroviaria”. Un progetto definito ambizioso e ritenuto fortemente prioritario per lo sviluppo di un territorio a forte vocazione turistica e culturale. Settori che, secondo il sindaco metropolitano, possono trainare l’intero sistema economico, dall’agricoltura al comparto enogastronomico, fino alle tradizioni e all’occupazione.

All’incontro, moderato dal giornalista Piero Gaeta, hanno partecipato anche il docente universitario Francesco Russo, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana e il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, offrendo un confronto articolato sulle prospettive dell’alta velocità nel Mezzogiorno.

Versace ha poi ribadito come le grandi opere non debbano essere considerate un problema, ma parte integrante di una visione strategica nazionale, ancor più necessaria in una regione come la Calabria, storicamente carente di infrastrutture moderne. «Se parliamo di interventi come il Ponte sullo Stretto – ha aggiunto – non possiamo limitarci alle opere accessorie, perché spesso neppure quelle esistono».

Infine, l’appello a superare divisioni e polemiche: “è arrivato il momento di mettere la parola fine alle contrapposizioni e lavorare a un progetto concreto di rilancio per l’area metropolitana di Reggio Calabria”. Un invito a guardare alle infrastrutture come opportunità e non come ostacolo, nella prospettiva di uno sviluppo duraturo e condiviso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Villa Quasimodo sta diventando una piazza: ecco come procedono i lavori VIDEO
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED