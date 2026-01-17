 Reggio. Catona, inaugurato il nuovo centro di prossimità di Nuova Solidarietà

Redazione

sabato 17 Gennaio 2026 - 18:36

Il nuovo centro di prossimità è stato inaugurato alla presenza dell’Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone

REGGIO CALABRIA – Un nuovo spazio di accoglienza e sostegno per le fasce più fragili della comunità è stato inaugurato a Catona, accanto alla Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore. Si tratta del centro di prossimità fortemente voluto dall’associazione Nuova Solidarietà, aperto alla presenza dell’Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone.

A portare il saluto delle istituzioni è stato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa. «Un luogo che accoglierà servizi capaci di rafforzare l’encomiabile attività di volontariato che Nuova Solidarietà porta avanti da oltre trent’anni», ha dichiarato.

Il centro sarà dedicato alla distribuzione di viveri, indumenti e beni di prima necessità, offrendo un punto di riferimento concreto per persone e famiglie in difficoltà, ma anche uno spazio di ascolto e vicinanza umana. «Non si tratta solo di aiuto materiale – ha evidenziato Versace – ma di un sostegno capace di lenire solitudine e marginalità, restituendo dignità e speranza».

Nel suo intervento, il sindaco facente funzioni ha ribadito come la cura dell’altro sia una responsabilità collettiva, richiamando i valori della solidarietà e della carità come fondamento dell’impegno civile e istituzionale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Fortunato Scopelliti, al gruppo dirigente e ai volontari dell’associazione, «che con amore e spirito di servizio garantiscono un aiuto concreto a chi vive difficoltà economiche e sociali, soprattutto alle persone senza fissa dimora».

