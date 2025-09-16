Reggio. Antonio Turi è il nuovo Vicario del Questore

REGGIO CALABRIA – Si è insediato ieri il nuovo Vicario del Questore di Reggio Calabria, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Antonio Turi, 53 anni, come disposto dal Capo della Polizia . Originario di Amendolara, in provincia di Cosenza, Antonio Turi si è laureato in Giurisprudenza e ha intrapreso la carriera nella Polizia di Stato nel 1992, dopo aver vinto il concorso per Allievi Vice Commissari.

Al termine del percorso formativo quadriennale, ha prestato servizio nelle Questure di Torino e Firenze, maturando esperienza in diversi uffici operativi, tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’Ufficio Personale e l’Ufficio Immigrazione.

Nel 2003 è stato chiamato a dirigere la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, dove ha coordinato delicate e complesse indagini sulla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle cosche del crotonese attive nel territorio emiliano.

Nel 2011, ha assunto la guida della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia in un periodo segnato da una forte recrudescenza criminale e da una catena di omicidi legati alla ‘ndrangheta. In quel contesto ha diretto un gruppo investigativo interforze con il coinvolgimento del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Catanzaro.

Dal 2013 al 2019 ha ricoperto l’incarico di Capo della Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Catanzaro, con competenza su quattro province calabresi: Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Durante il suo mandato ha guidato articolate attività investigative contro la criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, proponendo importanti misure di prevenzione patrimoniale e personali e portando avanti numerosi sequestri e confische di beni illecitamente accumulati.

E’ stato promosso Primo Dirigente nel 2019, ed assegnato alla Questura di Catanzaro in qualità di Dirigente della Divisione Anticrimine, contribuendo alla valorizzazione del ruolo del Questore quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, attraverso l’incremento dell’attività preventiva.

Nel 2022 ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, svolgendo le delicate funzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza.

Nel corso della sua carriera ha inoltre partecipato a numerosi servizi di ordine pubblico presso diverse Questure, in occasione di eventi e manifestazioni di rilievo nazionale. Numerosi i riconoscimenti ottenuti per meriti investigativi e operativi: encomi, lodi e attestati morali a testimonianza del suo costante impegno al servizio delle istituzioni e della cittadinanza.